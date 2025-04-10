Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после «отмены»

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов оценил шансы Лолиты Милявской вернуться на сцену после масштабной отмены её концертов по всей России.
Напомним, что певицу начали «отменять» в конце 2023 года, после того, как она приняла участие в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Тогда начали массово отменяться её концерты, а из эфиров телепрограмм вырезали её выступления.
Соседов отметил, что точно спрогнозировать исход ситуации с концертами Лолиты пока невозможно.
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Соседов отметил, что точно спрогнозировать исход ситуации с концертами Лолиты пока невозможно.
«Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Тут слишком много вопросов и никаких ответов. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще – ни о чём», – подчеркнул критик, слова которого приводит издание «Абзац».Читайте также:
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Анастасия Чинкова