«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после заявления о проблемах в браке

В одном из интервью вдова Андрея Балабанова Надежда Васильева откровенно рассказала о зависимости мужа от алкоголя, его особой связи с актрисой Ренатой Литвиновой и своих чувствах после его смерти. Подробности читайте в материале «Радио 1».