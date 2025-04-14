«Нужно найти в себе силы оставить мужа»: Лера Кудрявцева может развестись после заявления о проблемах в браке

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)
Лера Кудрявцева может развестись с мужем после откровений о проблемах в семье. Такое решение её предложили поклонники, узнав, что телезвезда устала спасать Игоря Макарова, пристрастившегося к алкоголю.
На днях телеведущая дала волю эмоциям в личном блоге и намекнула на проблемы в браке. Она назвала себя «созависимой» и отметила, что устала «преодолевать» себя. Также Кудрявцева подчеркнула, что ей хочется кричать, биться головой о стену и плакать от бессилия.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раскрыла, о чём идёт речь, но очевидно, что она снова столкнулась с трудностями в отношениях с супругом. В прошлом году пара уже переживала кризис и даже расставалась спустя 10 лет брака. Тогда Кудрявцева намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. После она отметила, что не подавала на развод, а просто попыталась таким методом замотивировать мужа что-то исправить в своей жизни.
После откровений звезды в личном блоге, подписчики посоветовали ей не заниматься лечением супруга от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые даже предположили, что проблемы в семье негативно сказывается и на окружении Кудрявцевой, которая нередко устаревает скандалы на шоу.
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*запрещён в РФ
Ведущая шоу «Секрет на миллион» не раскрыла, о чём идёт речь, но очевидно, что она снова столкнулась с трудностями в отношениях с супругом. В прошлом году пара уже переживала кризис и даже расставалась спустя 10 лет брака. Тогда Кудрявцева намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. После она отметила, что не подавала на развод, а просто попыталась таким методом замотивировать мужа что-то исправить в своей жизни.
После откровений звезды в личном блоге, подписчики посоветовали ей не заниматься лечением супруга от зависимости, а просто расстаться с ним. Некоторые даже предположили, что проблемы в семье негативно сказывается и на окружении Кудрявцевой, которая нередко устаревает скандалы на шоу.
«Не надо лечить мужа. Нужно просто оставить его, тебе шестой десяток, а ему четвёртый, вот и все его зависимости. Нужно жить со своими ровесниками, он уже это понял, но боится осуждения и потерять дочь», «Потому на телевидении срывается на всех и устраивает перепалки и скандалы на передачах», «В ситуации Леры просто нужно найти в себе силы оставить супруга. Это единственный выход. Не сможет она ему помочь, пока он не захочет», – пишут неравнодушные поклонники.Читайте также:
«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа
«Плевать с высокой колокольни!»: Лера Кудрявцева ответила хейтерам после признаний о проблемах с мужем
«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова