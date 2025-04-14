«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Лера Кудрявцева вместе с дочерью Машей посетили праздник, куда их пригласила светская львица и интервьюер Лаура Джунгелия. Там хозяйка в шутку прошлась относительно несоблюдения телеведущей диеты.
Недавно Лера пожаловалась, что набрала лишний вес. Хозяйка мероприятия и её гостья выложили короткие видеоотчёты о встрече в своих социальных сетях. Джунгелия сначала снялась в обнимку с теледивой, которая пояснила, что вообще-то у них детский праздник.
Потом Лаура показала тарелку телеведущей, на которой красовался огромный кусок торта. Вернее, его остатки.
Та явно была смущена настолько, что даже закрыла лицо руками. Потом под давлением очевидных фактов признала, что это торт, и она его съела.
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«Снова — вместе, снова — рядом», — прокомментировала кадры Кудрявцева строокой из известной песни.
Потом Лаура показала тарелку телеведущей, на которой красовался огромный кусок торта. Вернее, его остатки.
«Лера, это что? Шесть часов вечера!», — напомнила Лаура.
Та явно была смущена настолько, что даже закрыла лицо руками. Потом под давлением очевидных фактов признала, что это торт, и она его съела.
«Полный разврат», — прокомментировала Джунгелия поведение Кудрявцевой.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов