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«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике

Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву за пренебрежение диетой
Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Лера Кудрявцева вместе с дочерью Машей посетили праздник, куда их пригласила светская львица и интервьюер Лаура Джунгелия. Там хозяйка в шутку прошлась относительно несоблюдения телеведущей диеты.
Недавно Лера пожаловалась, что набрала лишний вес. Хозяйка мероприятия и её гостья выложили короткие видеоотчёты о встрече в своих социальных сетях. Джунгелия сначала снялась в обнимку с теледивой, которая пояснила, что вообще-то у них детский праздник.

«Снова — вместе, снова — рядом», — прокомментировала кадры Кудрявцева строокой из известной песни.

Потом Лаура показала тарелку телеведущей, на которой красовался огромный кусок торта. Вернее, его остатки.

«Лера, это что? Шесть часов вечера!», — напомнила Лаура.

Та явно была смущена настолько, что даже закрыла лицо руками. Потом под давлением очевидных фактов признала, что это торт, и она его съела.

«Полный разврат», — прокомментировала Джунгелия поведение Кудрявцевой.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#праздник
#мероприятия
#кадры
«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли маму за съёмку трендового ролика
Ксения Бородина спустилась в метро для съёмки трендового ролика для соцсетей
14 апреля 2025, 13:16

Ксения Бородина с детьми (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина в личном блоге поделилась подробностями съёмки трендового ролика для соцсетей.
Сейчас многие пользователи снимают видео в метро под песню Нюши. Бородина решила не отставать от трендов и снять подобный ролик вместе с подругой Еленой Бушиной. В этот момент приятельницы как раз гуляли по Москве вместе с детьми. Они спустились в метро и, как заявила Ксения, серьёзно опозорились. Мам, снимающих ролик, высмеяли их дети.

«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты – мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки всё время что-то шепчут друг другу и ржут», – заявила Бородина.
На пост телеведущей отреагировала блогер Айза Лилуна-Ай, которая отметила, что тоже сталкивалась с подобными насмешками со стороны детей во время съёмок трендовых видео.

Ранее 8-летний сын Ксении Собчак высмеял маму и заявил, что не хочет позориться из-за её танца в соцсети.

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«Оставлял телефон, и фотографии высвечиваются»: Ковальчук сомневалась в верности мужа
Юлия Ковальчук рассказала, что однажды проверяла телефон Алексея Чумакова
14 апреля 2025, 12:42

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм, @juliakovalchuk82)

В молодости певица Юлия Ковальчук проверяла телефон своего супруга Алексея Чумакова. Об этом она рассказала на «Шоу Воли».
Павел Воля и Илья Соболев решили проверить пару на полиграфе и расспросили их о личном.
«Когда мы были совсем молоды, у нас было пару смешных историй, когда он оставлял свой телефон, и там какие-то фотографии вдруг высвечиваются. Я не понимала, что это за фотографии. <…> я сразу ему сказала: «Это что?» Он мне всё объяснил, мы всё проверили, посмеялись. И вот с тех пор я не залезала больше никогда в жизни к нему в телефон», — призналась певица.
К слову, Алексей и Юлия участвовали в шоу «Секрет на миллион», где тоже обсуждали тему странных находок. Однажды Ковальчук обнаружила в столе супруга пачку презервативов и неизвестную сим-карту. Чумаков объяснил, что презервативы ему оставил прораб, а сим-карта необходима для безопасности дома — она предназначена для специального устройства.

Напомним, что недавно артист сделал своей супруге провокационные комплименты.

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#артист
#измена
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Марат Башаров заступился за бывшую жену и сына после конфликта с авиакомпанией, но его высмеяли
Марат Башаров заступился за экс-жену и сына после скандала с авиакомпанией
14 апреля 2025, 12:35

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров опубликовал видеообращение в поддержку бывшей супруги, которую не впустили в самолёт. 50-летний актёр эмоционально прокомментировал ситуацию, вызвав неоднозначную реакцию публики.
Елизавета Шевыркова с сыном не смогли улететь в путешествие, которое для них организовал Башаров. Бывшая жена артиста с ребёнком должны были лететь авиакомпанией Nordwind. Они вовремя приехали в аэропорт, сразу же прошли регистрацию и без опоздания подошли на посадку. Однако когда очередь дошла до них, сотрудники заявили, что посадка закончилась.

«Nordwind сорвал каникулы! Мои слёзы, слёзы Марселя, бессонная ночь и разочарование. Ни уговоры, ни слёзы ребёнка не помогли попасть на борт. При том, что очередь в телетрапе была ещё 20 минут после того, как нам отказали в посадке», – посетовала Шевыркова в личном блоге.
Башаров поспешил заступиться за бывшую жену и сына Марселя, сняв видеообращение, которое на своей странице также продублировала Елизавета.

«Здравствуйте, я Марат Башаров, актёр театра и кино, ведущий программы, которая идёт на ТНТ. Наверняка вы со мной согласитесь, что детские слёзы – это самое дорогое, что может быть, никому не хочется видеть, как наши дети плачут. 4 апреля мой сын Марсель со своей мамой Елизаветой вылетали на отдых вместе с друзьями. Их не допустили. У ребёнка случилась истерика», – заявил ведущий шоу «Битва экстрасенсов».
Актёр возмутился тем, что такая ситуация произошла не за границей, где можно ожидать разное отношение к россиянам, а непосредственно в России. Своё обращение Башаров завершил уточнением, что он является заслуженным артистом Республики Татарстан и лауреатом государственной премии России.

Заявление Башарова вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые согласились с ним и тоже были возмущены действиями сотрудников авиакомпании, а другие, напротив, высмеяли артиста. Последние отметили, что он не позабыл указать «свои титулы» и вообще говорил с излишним пафосом.

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*запрещён в РФ
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Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова
14 апреля 2025, 12:35

Клавдия с мамой Кристиной Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Клавдии Земцовой, единственной дочери Кристины Орбакайте, всего двенадцать лет, но она уже пробует себя в творчестве. Какой растёт внучка Аллы Пугачёвой, расскажет «Радио 1».

Детство

С самого рождения к Клаве было приковано внимание — всё-таки она представительница звёздной династии. По словам Орбакайте, с раннего детства у дочери проявлялись способности к пению и танцам, которые семья старается развивать. Этой весной Клавдия отпраздновала 12-летие. Она родилась в Майами, где на тот момент жил её отец — Михаил Земцов, гражданин Америки, который строил там карьеру.

История знакомства Кристины и Михаила случилась более двадцати лет назад. Тогда певица по ошибке пришла не в тот клуб на день рождения Игоря Николаева — и случайно встретила будущего супруга. Земцов практически всю жизнь живёт в Америке, куда переехал ребёнком. О российской эстраде и Кристине он почти ничего не знал. По профессии он стоматолог и владелец сети успешных клиник — к шоу-бизнесу он отношения не имеет.

«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике
«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике

Их отношения развивались быстро: вскоре после начала романа пара сыграла свадьбу. Кристина была старше Михаила на шесть лет и уже воспитывала двоих сыновей, но это не стало помехой. Клава стала для Земцова первым ребёнком, и он с трепетом ждал её появления — присутствовал на родах и первым взял дочь на руки.

Из-за разного взгляда родителей на место жительства Клава долгое время жила между двумя странами. С рождения у неё американское гражданство. Часто бывая в России, она проводила время в доме бабушки Аллы Борисовны, где играла с младшими детьми Пугачёвой — Гарри и Лизой (тетя и дядя Клавы), которые, несмотря на родство, младше её на год.


Клавдия с Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Творчество

С раннего возраста Клавдия проявляла артистизм, чувствовала ритм, была гибкой и пластичной — неудивительно, что она рано начала заниматься балетом. Она уже получает награды и делится танцевальными видео в соцсетях, которые ведёт с шести лет. Клава учится в хорошей частной школе, совмещая учёбу с балетом, вокалом и рисованием. Некоторое время она ходила в школу в России, но год назад семья окончательно обосновалась в США, и девочка пошла в новую школу после окончания начальной ступени.

Свои первые шаги на сцене она сделала ещё в два года — снялась в клипе Орбакайте. Позже появлялась в эфире «Пусть говорят» с видеообращением к бабушке, где заметно волновалась — часто моргала и смущалась.

Кристина говорит, что у дочери непростой характер: она стеснительная, осторожная и тяжело идёт на контакт с новыми людьми. Несмотря на это, Клава уже появлялась в роликах блогеров, поёт в школьном хоре и два года назад записала первую песню. Также она попробовала себя в модельном деле — снялась в рекламе маминого парфюма.


Взросление

Пока сложно сказать, на кого она больше похожа, но известно, что у неё очень тёплые отношения с отцом, и она — настоящая папина дочка. Возможно, со временем Клава продолжит семейную традицию и тоже выйдет на сцену. Уже сейчас она часто сопровождает маму в гастрольных поездках и погружается в атмосферу закулисья.

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#семья
#девочка
#шоу-бизнес
#алла пугачёва
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Глава российского региона наградил авторов песни, возглавившей топ Apple Music на Украине
Участникам Ay Yola присвоили почётные звания после попадания трека в мировые чарты
14 апреля 2025, 12:32

Фото: Telegram @ayyolamusic

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении почётных званий участникам этномузыкальной группы Ay Yola. Об этом он сообщил в ходе совещания правительства республики.
Музыкант Ринат Рамазанов получил звание народного артиста республики Башкортостан, а вокалистка коллектива Адель Шайхитдинова и её отец, саун-продюсер Руслан Шайхитдинов, стали заслуженными артистами республики.

Хабиров выразил благодарность музыкантам за внесение вклада в развитие культуры Башкирии.

Напомним, что ранее трек российской группы Ay Yola возглавил топ сервиса Apple Music на Украине. Коллектив занял первое место, опередив Monatik и «Бумбокс».

Также в начале апреля композиция вошла в топ-5 самых популярных треков в Shazam, опередив хит Леди Гаги Abracadabra.

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