«Я созависимая, плачу от бессилия»: Кудрявцева эмоционально выговорилась о проблемах от алкоголизма мужа

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в соцсетях, что теряет силы, борясь с проблемами в личной жизни. Звезда написала откровенный пост, полный отчаяния и усталости от попыток спасти семью. Кудрявцева назвала себя созависимой, которая не может прекратить «спасать и жалеть». Она задумалась о походе к психологу.
«Каждый думает только о себе и своей семье. Остальное — праздное любопытство. И мы все так боимся выглядеть не так, говорить не то, быть лучшей версией себя не в реальной жизни, а в публичной. Реальная жизнь — другая. Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг», — выговорилась Кудрявцева.
Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram* @leratv)
Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года, и их союз казался счастливым. Вместе они растят дочь, но за красивой картинкой скрывались годы молчания о зависимости мужа. В 2024 она без лишних деталей сообщала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. (...) СМИ не беспокоить. Личное в публичное вынесла намеренно».
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Позже все «успокоилось»: настоящего расставания не произошло. Кудрявцева признавалась, что сделала заявление об алкоголе с целью помочь мужу и вразумить его. Осенью пара снова была вместе на семейных фото, но борьба Леры, похоже, еще не закончилась. Ведущая, привыкшая держать эмоции при себе, к 11 апреля наконец не выдержала.
Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым (Фото: Instagram* @leratv)
«Невозможно быть самой умной, самой красивой, самой лучшей женой, мамой (так не бывает) — но надо! Надо быть сильной, успешной, хозяйственной и красивой», — перечислила она, добавляя, что «надо» это совершенно незнакомым людям, которые всегда готовы осудить за мелочь.Если все (и она в том числе) станут говорить о личной жизни откровенно, то своих подписчиков останется только (неприятно) поражать. Кудрявцева призналась, что каждое утро начинается с преодоления, а сил уже почти не осталось. Лера устала быть сильной и спасать близкого человека.
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)
«Вот мое первое откровение. Я задолбалась. Я созависимая. (...) Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — печально закончила она.Читайте также:
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