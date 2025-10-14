«Нужно присматривать»: Певица Лолита отказала дочери в переезде в Россию
Лолита не поддержала просьбу дочери о переезде в Россию
Певица Лолита Милявская не поддержала просьбу дочери о переезде в Россию. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на приятеля артистки.
По информации источника, дочь артистки Ева живёт в Болгарии и скучает по матери. Девушка хотела жить ближе к Лолите и просила разрешить ей переехать.
«Лолита отказала. По её словам, за Евой нужно присматривать, а график у Лолиты напряжённый, некогда заниматься дочкой. Ева говорит, что она самостоятельная, но это не совсем так. Это очень открытая и наивная девушка, которая может попасть в беду, если её не контролировать», — рассказал приятель артистки, который предпочёл остаться анонимным.Сама Милявская это конкретное обсуждение не комментировала. Ранее в разговоре с журналистами певица отмечала, что опасается перевозить дочь в Россию и считает, что за границей наследнице живётся спокойнее.