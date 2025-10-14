Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации
Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся нестабильным
Стали известны подробности о состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую недавно экстренно госпитализировали. Об этом сообщает mk.ru.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что самочувствие звезды кино остаётся нестабильным. По её словам, за здоровье Федосеевой-Шукшиной молятся в монастырях.
Юлия уточнила, что актриса продолжает находиться в больнице, и врачи не могут нормализовать её состояние. Поэтому о выписке говорить преждевременно.
«Врачи делают всё возможное: нашей легенде оказан уход на самом высоком уровне. Она ни в чём не нуждается», — заявила адвокат.По словам Вербицкой-Линник, поклонники по собственной инициативе заказывают молебны о здравии актрисы в разных регионах страны. Адвокат выразила уверенность, что благодаря усилиям врачей и поддержке Федосеева-Шукшина в скором времени пойдёт на поправку.