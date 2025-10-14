Стало известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации

14 октября 2025, 13:50

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной остаётся нестабильным

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)

Стали известны подробности о состоянии актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую недавно экстренно госпитализировали. Об этом сообщает mk.ru.





Адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что самочувствие звезды кино остаётся нестабильным. По её словам, за здоровье Федосеевой-Шукшиной молятся в монастырях.



Юлия уточнила, что актриса продолжает находиться в больнице, и врачи не могут нормализовать её состояние. Поэтому о выписке говорить преждевременно.

«Врачи делают всё возможное: нашей легенде оказан уход на самом высоком уровне. Она ни в чём не нуждается», — заявила адвокат.