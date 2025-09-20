«Чуть не задвинул сандали»: Александр Половцев признался в алкоголизме

20 сентября 2025, 13:24

Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался, что был на волосок от смерти

Александр Половцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актёр Александр Половцев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. В интервью aif.ru артист признался, что привычка к спиртному едва не привела его к гибели.





Половцев отметил, что долгое время страдал от пристрастия и даже столкнулся с тремором и тахикардией. Привычка сформировалась во время гастролей по 70 городам.



Решающую роль в отказе от вредной привычки сыграла жена актёра. Она предложила ему «взять отпуск» от спиртного. Половцев дал слово и прошёл процедуры, подчеркнув важность личного решения.

«Пожелание у меня только одно для тех, кто страдает от этого дела: просто надо понять всё головой. Остальное — я про медицинские методы — это всё ерунда. Ты сам должен принять решение. А если не поймёшь своей собственной головой, что с этим надо заканчивать, то ты помрёшь», — заключил артист.