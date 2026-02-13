«Нужно воскресить кого-то из артистов»: Звезда «Саши-Тани» об использовании ИИ в кино

13 февраля 2026, 16:14

Рубцова: С помощью ИИ можно воскрешать артистов, но не заменять всех актеров

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Развитие технологий искусственного интеллекта сегодня все заметнее отражается на разных сферах жизни. Кино и музыкальная индустрия — не исключение. Артистов все чаще «дублируют» или даже заменяют цифровыми копиями.





Не становится ли это поводом для тревоги у звезд, выясняла Общественная Служба Новостей. Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «Саша-Таня», отмечает, что остановить внедрение ИИ уже практически невозможно.





«Я не против, когда ИИ используют в случаях, когда нужно воскресить кого-то из артистов, это приятно — поностальгировать. Но я против того, чтобы он всецело заменил актерскую братию», — сказала она.