SEREBRO снова на сцене: Ольга Серябкиной анонсировала сюрприз для фанатов
Ольга Серябкина готовит воссоединение SEREBRO на сольном концерте
Ольга Серябкина готовит масштабный сольный концерт в Москве и пообещала зрителям неожиданные сюрпризы.
Одним из них может стать воссоединение легендарного состава группы SEREBRO. В интервью Popcake Ольга Серябкина призналась, что планирует пригласить на сцену бывших участниц коллектива, с которыми выступала в разные годы. По её словам, предстоящий концерт станет отражением всех 20 лет её творческого пути.
Каким именно составом девушки появятся перед публикой, пока держится в секрете. Однако Катя Кищук уже подтвердила своё участие в выступлении.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России