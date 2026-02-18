SEREBRO снова на сцене: Ольга Серябкиной анонсировала сюрприз для фанатов

Достижения.рф

Ольга Серябкина готовит воссоединение SEREBRO на сольном концерте
Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина готовит масштабный сольный концерт в Москве и пообещала зрителям неожиданные сюрпризы.



Одним из них может стать воссоединение легендарного состава группы SEREBRO. В интервью Popcake Ольга Серябкина призналась, что планирует пригласить на сцену бывших участниц коллектива, с которыми выступала в разные годы. По её словам, предстоящий концерт станет отражением всех 20 лет её творческого пути.

Каким именно составом девушки появятся перед публикой, пока держится в секрете. Однако Катя Кищук уже подтвердила своё участие в выступлении.

Софья Метелева

