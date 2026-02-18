«Вообще не хотел жениться второй раз»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян
Павел Прилучный признался, что его второй брак с Зепюр Брутян стал для него неожиданностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актёр рассказал, что сначала не собирался жениться повторно, однако новая избранница полностью изменила его взгляд на отношения.
По словам Прилучного, они познакомились, когда он ещё состоял в отношениях с Агатой Муцениеце, поэтому в начале общались как продюсер и актриса. Однако он уже тогда наблюдал за Зепюр, её манерой общения с людьми и мужчинами, и представлял, как она будет вести себя в семье. Это помогло ему понять, какая женщина ему нужна. Через три дня после первого свидания Павел сделал предложение, которое поначалу сама Зепюр восприняла как шутку.
Сейчас пара воспитывает сына Микаэля и строит семейную жизнь, делясь счастливыми моментами друг с другом.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России