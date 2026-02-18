«Вообще не хотел жениться второй раз»: Павел Прилучный рассказал о браке с Зепюр Брутян

18 февраля 2026, 22:00

Павел Прилучный рассказал, как сделал предложение Зепюр Брутян через три дня

Павел Прилучный (Фото: Instagram* / @bugevuge)

Павел Прилучный признался, что его второй брак с Зепюр Брутян стал для него неожиданностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».