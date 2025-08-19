Нюша о жизненных планах к 35 годам: «Это может быть опасно»

19 августа 2025, 21:18

Нюша рассказала, почему не строит завышенных ожиданий от будущего

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Во время празднования своего 35-летия Нюша поделилась мыслями о том, насколько её нынешняя жизнь соответствует прежним представлениям.





Артистка призналась, что старается избегать излишних ожиданий.





«Мне кажется, здесь есть такой опасный момент, который называется определённым ожиданием, когда ты много чего планируешь. То есть велика вероятность в чём-то разочароваться», — объяснила она.

«Мне кажется, самое классное — быть благодарной за то, что у тебя есть здесь и сейчас, и всё время быть чуть-чуть лучше, чем ты был вчера», — добавила Нюша.