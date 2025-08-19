В Москве фигуранту дела об изнасиловании 8-летней девочки вынесли приговор
Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила официальная пресс-служба столичного главка Следственного комитета РФ.
Суд установил, что в конце февраля этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в один из номеров гостиницы на северо-востоке Москвы, где в тот момент находилась 8-летняя девочка. После этого он совершил в отношении ребёнка противоправные действия.
Пребывание преступника на месте было прервано очевидцами, которые его задержали и предотвратили его попытку скрыться. В результате рассмотрения дела подсудимый был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
