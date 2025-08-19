Бизнес-проект Татьяны Булановой в Петербурге принёс убыток в 16 млн рублей

19 августа 2025, 20:55

Инвестиция Татьяны Булановой в кафе обернулась убытками по итогам года

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова понесла убытки от инвестиций в ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».