Бизнес-проект Татьяны Булановой в Петербурге принёс убыток в 16 млн рублей
Певица Татьяна Буланова понесла убытки от инвестиций в ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Известная певица Татьяна Буланова стала совладелицей одного из кафе в центре Санкт-Петербурга в 2024 году, приобретя 50% акций заведения. Однако стало известно, что первый год работы проекта завершился с отрицательным финансовым результатом. Согласно сообщению, убытки кафе по итогам года составили 16 миллионов рублей.
Ранее стало известно о финансовых трудностях у супруга певицы, Валерия Руднева, в отношении которого возбуждались исполнительные производства. Отмечается, что Руднев также занимается ресторанным бизнесом и должен судебным приставам 12,3 млн рублей.
Читайте также: