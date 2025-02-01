Нюша повторила свой образ с обложки мужского журнала Maxim 15 лет спустя: горячие кадры

Нюша (видео: Instagram*)
Певица Нюша достойно отметила перевыпуск хита «Не перебивай». Она воссоздала одну из своих самых ярких фотосессий, которая была проведена 15 лет, в декабре 2010 года.
Тогда 20-летняя певица появилась на обложке мужского журнала Maxim в «школьном» образе. В своих соцсетях она опубликовала видео, где показала воссозданную фотосессию. Звезда примерила тот же наряд: клетчатую мини-юбку, галстук, белоснежный бюстгальтер и гольфы.
Подписчики написали огромное количество приятных комментариев в адрес Нюши. «Супермодель», «Счастливая мама двоих ангелочков», «Шикарная львица», «Вспомнила 2010-й, как же я скучаю по тем временам», «Не поменялась в целом за столько лет», – ярко высказались поклонники.
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*деятельность корпорации Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова