«Я не боюсь становиться старше»: актриса Пескова высказалась о кризисе среднего возраста

09 ноября 2026, 15:05

Актриса Анна Пескова боится перестать мечтать

Анна Пескова (Фото: Instagram* / @anna.peskova)

Актриса Анна Пескова в интервью «Леди Mail» поделилась своим отношением к возрасту и рассказала, почему не собирается тратить силы на борьбу со временем ради сохранения молодости. По словам артистки, для неё гораздо важнее оставаться энергичной, любознательной и не терять интереса к окружающему миру.





Пескова призналась, что замечает изменения во внешности, особенно когда видит себя на экране. Она понимает, что внешность играет определённую роль в актёрской профессии, однако не считает постоянные попытки остановить возрастные изменения правильным способом прожить жизнь. Вместо этого Анна предпочитает уделять внимание здоровью, личному развитию, путешествиям, новым впечатлениям и интересным проектам.



Кроме того, актриса высказалась о кризисе среднего возраста, с которым многие сталкиваются примерно в 40–45 лет. По её мнению, переосмысление жизненных ценностей — естественный процесс, который может происходить с каждым человеком. При этом не обязательно воспринимать такие перемены исключительно как кризис.





«Самое прекрасное в возрасте — это когда ты уже достаточно хорошо знаешь себя, но все еще остаешься открытой миру», — отметила Пескова.

«Я не боюсь становиться старше. Я боюсь только однажды перестать удивляться, мечтать и радоваться жизни. Вот этого мне действительно хотелось бы избежать», — поделилась Анна.