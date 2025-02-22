«Оба хороши»: Дана Борисова прокомментировала конфликт Прилучного и Муцениеце из-за сына

Спор Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по поводу места проживания их сына Тимофея давно уже стал достоянием общественности. Причём бывшие супруги сами стали активно транслировать конфликт, видимо, стараясь добиться вердикта «почтеннейшей публики» о том, кто из них прав, а кто — не очень.