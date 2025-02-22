«Оба хороши»: Дана Борисова прокомментировала конфликт Прилучного и Муцениеце из-за сына

Дана Борисова (Фото: Телеграм @danaborisova76/79)
Спор Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по поводу места проживания их сына Тимофея давно уже стал достоянием общественности. Причём бывшие супруги сами стали активно транслировать конфликт, видимо, стараясь добиться вердикта «почтеннейшей публики» о том, кто из них прав, а кто — не очень.
Однако известная российская телеведущая, журналистка и актриса Дана Борисова твёрдо убеждена: в данном случае виноваты оба. Она назвала позорной ситуацию, когда взрослые и некогда любящие друг друга люди не только, согласно поговорке, вынесли сор из избы, но и растрясли его и тщательно разбросали во все стороны на всеобщее обозрение. Телезвезда подчеркнула, что из-за «упёртости» родителей в первую очередь страдает ребёнок.
По мнению бывшей ведущей передачи «Армейский магазин», программы, с которой они вместе сделали друг друга популярными, Агате следовало проявить женскую мудрость и сделать первый шаг к примирению с Павлом. Именно так когда-то поступила сама Дана.
Она вспомнила, как ее бывший муж, бизнесмен Михаил Аксенов, забрал у нее дочь Полину. Случилось это, когда Борисова вернулась из реабилитационного центра.
Напомним, вопреки решению суда, сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предпочёл жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, а не с матерью. 12-летний Тимофей заблокировал всю переписку с Агатой и удалил её из друзей в социальных сетях. В день рождения мальчика до него не смогли дозвониться ни мама, ни бабушка. Во время случайной встречи в магазине сын, по словам Муцениеце, наговорил ей грубостей.
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«Печально, что именно мальчик страдает, что его настраивают родители. Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все вроде бы взрослые люди, и никто не хочет уступить», — сказала Борисова в разговоре с изданием Voice.
По мнению бывшей ведущей передачи «Армейский магазин», программы, с которой они вместе сделали друг друга популярными, Агате следовало проявить женскую мудрость и сделать первый шаг к примирению с Павлом. Именно так когда-то поступила сама Дана.
Она вспомнила, как ее бывший муж, бизнесмен Михаил Аксенов, забрал у нее дочь Полину. Случилось это, когда Борисова вернулась из реабилитационного центра.
«За время моего отсутствия папа быстренько определил место жительства и место опеки над Полинкой. И я не знала целый год, где она живет. И, конечно же, ее настроили против меня очень сильно. И я тогда тоже подала в суд», — рассказала журналистка.По её словам, судом был определён «очень жёсткий» порядок общения мамы и дочки — два раза в месяц по часу и непременно в присутствии отца девочки. Со временем отношения с бывшим супругом удалось наладить. Во многом именно потому, по словам Даны, что она проявляла тактичность и шаг за шагом «ломала лёд». В конце концов бизнесмен сдался.
«Мне нравится наш уровень общения. С папой сейчас прекрасные отношения, он женился, у него недавно родился ребенок. И мы с его супругой хорошо общаемся», — поделилась Борисова.
Напомним, вопреки решению суда, сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предпочёл жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, а не с матерью. 12-летний Тимофей заблокировал всю переписку с Агатой и удалил её из друзей в социальных сетях. В день рождения мальчика до него не смогли дозвониться ни мама, ни бабушка. Во время случайной встречи в магазине сын, по словам Муцениеце, наговорил ей грубостей.
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Александр Бойцов