«Скоро у меня появится сестренка»: дочь Даны Борисовой сообщила о пополнении в семье

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: соцсети)
Дочь Даны Борисовой Полина рассказала, что уже в феврале у нее появится сестренка. Оказалось, что у ее папы, бизнесмена Максима Аксенова, и его возлюбленной скоро родится ребенок.
Дана Борисова родила дочь от Аксенова в 2007 году, однако после пара быстро рассталась. Сейчас девочке 17 лет, живет она с мамой. С папой Полина отношения поддерживает и даже познакомилась с его новой возлюбленной.
При этом она отметила, что для мамы и бабушки навсегда останется единственным любимым ребенком.
Несколько лет Дана Борисова судилась с Аксеновым по вопросу места жительства их дочери. В 2023 году родителям все же удалось договориться. Мужчина обязался выплачивать дочери алименты в размере 37 тысяч рублей.
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«У меня скоро от папы сестренка появиться должна, в начале февраля. Когда я узнала, то сначала испугалась, потому что привыкла, что я единственная дочка и единственная внучка. В детстве очень переживала, что у родителей может появиться кто-то еще. Сейчас я понимаю, что это жизнь, всё идет своим чередом, а дети — это всегда хорошо», — рассказала Полина в беседе с VOICE.
При этом она отметила, что для мамы и бабушки навсегда останется единственным любимым ребенком.
Несколько лет Дана Борисова судилась с Аксеновым по вопросу места жительства их дочери. В 2023 году родителям все же удалось договориться. Мужчина обязался выплачивать дочери алименты в размере 37 тысяч рублей.
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Элина Позднякова