«Я сказала папе, что не беременна от корейца, но он не поверил»: дочь Даны Борисовой рассказала о конфликте в семье

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: соцсети)
17-летняя дочь Даны Борисовой на фоне слухов о беременности заявила, что пока не собирается становиться мамой. Однако её отец не поверил в слова дочери.
По сети уже больше недели ходит информация о том, что несовершеннолетняя Полина Аксенова может в ближайшее время забеременеть. Такие выводы поклонники сделали из-за того, что девушка обучается в Корее, где нашла себе молодого человека. Также сама Дана Борисова высказывала опасения по поводу возможного пополнения в семье, говоря о нежелании становиться бабушкой в 48 лет.
Издание VOICE связалось с Борисовой и Аксеновой, которые высказались об этих слухах. Полина рассказала, что на самом деле последний раз была в Корее два года назад, а также заверила, что не состоит в отношениях.
При этом родственники девушки, а особенно её отец, бывший муж Борисовой Максим Аксёнов, не сразу поверили ей. Между ней и родителями даже произошла ссора на этой почве.
Полина рассказала, что после нашумевших новостей ей начали звонить родственники и поздравлять с беременностью. Она отнеслась к этому с юмором, отметив, что СМИ часто раздувают такие новости. Девушка даже вспомнила, как аналогичная ситуация произошла с дочерью Глюкозы. Однако ситуация с отцом оказалась серьёзнее.
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Издание VOICE связалось с Борисовой и Аксеновой, которые высказались об этих слухах. Полина рассказала, что на самом деле последний раз была в Корее два года назад, а также заверила, что не состоит в отношениях.
При этом родственники девушки, а особенно её отец, бывший муж Борисовой Максим Аксёнов, не сразу поверили ей. Между ней и родителями даже произошла ссора на этой почве.
Полина рассказала, что после нашумевших новостей ей начали звонить родственники и поздравлять с беременностью. Она отнеслась к этому с юмором, отметив, что СМИ часто раздувают такие новости. Девушка даже вспомнила, как аналогичная ситуация произошла с дочерью Глюкозы. Однако ситуация с отцом оказалась серьёзнее.
«Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это всё чушь, раздутая желтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать. На данный момент мое сердце свободно», – отметила дочь Борисовой.Дана, в свою очередь, заявила, что ей просто приписали фразы о выгоне дочери в Корею и боязни её беременности. В настоящее время, по её словам, Полина думает только об учёбе и планирует поступать в институт.
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Анастасия Чинкова