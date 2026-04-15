«Пенсионный фонд»: видео с концерта Вани Дмитриенко вызвало споры в Сети
Певец Ваня Дмитриенко во время одного из концертов обратился к зрителям с неожиданной шуткой, которая быстро разошлась в соцсетях. Об этом сообщает Super.
В момент выступления артист обратил внимание на танцующую в зале группу зрителей и с иронией назвал их «пенсионным фондом», после чего попытался повторить их движения прямо со сцены. Видео с этим эпизодом быстро стало вирусным.
Реакция в сети оказалась неоднозначной: часть пользователей восприняла шутку с юмором, отметив самоиронию певца, другие же сочли высказывание неудачным и начали обсуждать уместность подобных комментариев со сцены.
Сам артист инцидент публично подробно не комментировал, однако ролик продолжает активно распространяться в соцсетях и вызывает споры среди зрителей разных возрастов.
