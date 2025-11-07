Фигуристка Александра Трусова впервые показала трёхмесячного сына

07 ноября 2025, 11:53

Александра Трусова рассказала о режиме сна своего трёхмесячного сына

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

21-летняя фигуристка Александра Трусова впервые показала публике сына Михаила. Мальчику исполнилось три месяца. Соответствующие фото девушка опубликовала в личном блоге.





Александра сообщила, что сейчас их жизнь вошла в стабильный режим. По её словам, самый важный результат последнего месяца — у малыша установился чёткий график сна, и родители научились его соблюдать.

«Нам говорили, что раньше трёх месяцев выстроить режим сна не получится, но Миша доказал обратное. Сейчас он уже может проспать ночью около пяти часов!», — написала спортсменка.

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

