«Обычно очень осторожна в этом вопросе»: Валерия пострадала на отдыхе в Дубае

Алла Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)
Певица Валерия (Алла Перфилова) обгорела на солнце в Дубае во время отдыха с супругом-продюсером Иосифом Пригожиным. По словам женщины, в этот раз она потеряла бдительность, хотя обычно осторожна.
«Мы жестко обгорели, причем только сверху. Я обычно очень осторожна в этом вопросе, пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, такое активное солнце, что мы, чуть дольше побыв воде, получили такой результат», — поделилась исполнительница хита «Часики».
Пригожин к ожогам относится проще, в то время как грустная Валерия советуется, как ей избавиться от последствий отдыха.
Недавно певица вновь стала бабушкой. На свет появился ее внук Мирон.
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