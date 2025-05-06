Андреасян раскрыл, когда начнутся съемки новой экранизации «Войны и мира»

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Съемки новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» стартуют уже этой осенью. Как пояснил в соцсетях режиссер картины Сарик Андреасян, пробы на главных героев уже начались.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью», — написал он.Жена Андреасяна, актриса Елизавета Моряк добавила, что на роль Наташи Ростовой возьмут молодую, но совершеннолетнюю актрису, так как героине произведения было 13 лет при встрече с князем Андреем Болконским.
«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я», — заявила Моряк аудитории.Сарик Андреасян фигурировал в скандале с телеведущей Лерой Кудрявцевой, когда та нелестно высказалась о его фильмах. А депутат Госдумы Сергей Миронов призывал проверить финансирование режиссера.
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Никита Кротов