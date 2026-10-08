«Обычно она дарит носки»: Иракли рассказал о подарках от бывшей жены
Певец Иракли признался, что не ждёт подарков от экс-супруги
Иракли поделился подробностями семейной жизни на вечеринке в честь своего дня рождения. На праздник пришла и его бывшая жена Елена Гребенщикова, однако певец признался, что не рассчитывает получить от неё какой-то особенный подарок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, главным подарком от экс-супруги для него давно стали совместные годы, любовь и их двое сыновей.
«Она мне уже подарила невероятную жизнь, любовь и красавцев двух. Поэтому я от нее никакого подарка не жду, она уже мой подарок в жизни. Но обычно она дарит носки», — заявил он.При этом сыновья Иракли и Елены на семейном празднике не присутствовали — молодые люди остались дома из-за занятий.
Старший сын сейчас определяется с дальнейшим образованием и рассматривает поступление на направление, связанное с международным бизнесом. При этом, несмотря на интерес к экономике и бизнесу, юноша проявляет и творческие способности: он играет сразу на двух музыкальных инструментах.
Младший сын также тяготеет к творчеству. Он увлекается музыкой и рисованием, поэтому, похоже, в семье подрастают сразу два будущих человека искусства.