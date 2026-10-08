«Обычно она дарит носки»: Иракли рассказал о подарках от бывшей жены

08 октября 2026, 13:24

Певец Иракли признался, что не ждёт подарков от экс-супруги

Иракли (Фото: Instagram* / @irakli_music)

Иракли поделился подробностями семейной жизни на вечеринке в честь своего дня рождения. На праздник пришла и его бывшая жена Елена Гребенщикова, однако певец признался, что не рассчитывает получить от неё какой-то особенный подарок. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, главным подарком от экс-супруги для него давно стали совместные годы, любовь и их двое сыновей.





«Она мне уже подарила невероятную жизнь, любовь и красавцев двух. Поэтому я от нее никакого подарка не жду, она уже мой подарок в жизни. Но обычно она дарит носки», — заявил он.