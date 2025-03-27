Обида на отца, измены и ребенок от любовника: Алика Смехова отмечает свой 57-й день рождения

Алика Смехова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и писательница. Заслуженная артистка РФ. Она родилась 27 марта 1968 года в Москве. Актриса является дочерью известного актера Вениамина Смехова. В возрасте 14 лет жизнь девушки изменилась, когда ее отец развелся с матерью и ушел к театроведу Галине Аксеновой.