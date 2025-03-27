Обида на отца, измены и ребенок от любовника: Алика Смехова отмечает свой 57-й день рождения

Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)
Алика Смехова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и писательница. Заслуженная артистка РФ. Она родилась 27 марта 1968 года в Москве. Актриса является дочерью известного актера Вениамина Смехова. В возрасте 14 лет жизнь девушки изменилась, когда ее отец развелся с матерью и ушел к театроведу Галине Аксеновой.
Это событие стало тяжелым ударом для семьи, Алика испытывала обиду на отца, считая его предателем. Актриса трижды была замужем, но создать крепкую семью ей так и не удалось. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В 1991 году Алика окончила РАТИ-ГИТИС, получив специальность артиста музыкального театра. В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
После окончания контракта с Zeko Records, Алика создала собственную студию записи «Алика Смехова». В 1999 году она выпустила альбом «Дикая утка», а в 2002 году — «Для тебя», который стал завершающим в ее музыкальной карьере. В 2006 году актриса вновь вернулась к музыке, исполнив песню «Капля теплоты» вместе с Михаилом Шуфутинским и начала гастролировать по стране.
С началом развития жанра сериала в России в 2000-х годах, Алика стала востребованной актрисой. Знаковым проектом в ее карьере стал многосерийный фильм «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2018 году она озвучила персонажа мультфильма «Три богатыря и наследница престола» и дублировала Бонни Хант в анимационном фильме «Тачки».
Смехова также призналась, что Георгий ей изменял. Несмотря на это, она забеременела, но из-за стресса и конфликтов потеряла ребенка и подала на развод.
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ОбразованиеАлика училась в школе № 31 (ныне гимназия № 1520 имени Капцовых) с углубленным изучением английского языка. В школьные годы она активно занималась в музыкальных и танцевальных кружках, а также посещала Театр-студию Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне.
В 1991 году Алика окончила РАТИ-ГИТИС, получив специальность артиста музыкального театра. В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Музыкальная карьераАлика Смехова начала свою карьеру певицы в 90-е годы. Несмотря на то что записи артистка сделала еще во время учебы в институте, ей потребовалось пять лет, чтобы найти продюсера для издания альбома. В 1996 году она подписала контракт со студией Zeko Records, что открыло ей двери в мир музыки. В том же году вышел ее первый альбом «Я тебя очень жду».
После окончания контракта с Zeko Records, Алика создала собственную студию записи «Алика Смехова». В 1999 году она выпустила альбом «Дикая утка», а в 2002 году — «Для тебя», который стал завершающим в ее музыкальной карьере. В 2006 году актриса вновь вернулась к музыке, исполнив песню «Капля теплоты» вместе с Михаилом Шуфутинским и начала гастролировать по стране.
Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)
КинокарьераДебют Аллы в кино состоялся в детстве, когда она снялась в тележурнале «Ералаш». Первую взрослую роль она сыграла в 1985 году в фильме «Страховой агент». Благодаря своей яркой внешности, актриса часто исполняла роли девушек с сильным характером.
С началом развития жанра сериала в России в 2000-х годах, Алика стала востребованной актрисой. Знаковым проектом в ее карьере стал многосерийный фильм «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2018 году она озвучила персонажа мультфильма «Три богатыря и наследница престола» и дублировала Бонни Хант в анимационном фильме «Тачки».
Современная деятельностьВ 2019 году на экраны вышел детектив «Презумпция невиновности», в котором сыграла Алика. Она также активно участвует в популярных телешоу. Осенью 2020 года МХАТ им. Максима Горького открыл новый сезон после карантина, и Алика Смехова присоединилась к театральной труппе, продолжая свою карьеру на сцене.
Первый бракВ 17 лет актриса получила предложение от режиссера Сергея Ливнева. Когда ей исполнилось 18, пара поженилась. Она мечтала стать матерью, однако ее муж не спешил с рождением ребенка. Через шесть лет совместной жизни их отношения подошли к концу, они развелись.
Алика Смехова (Фото: ВКонтакте @smekhova_official)
Второй брак: роскошь и разочарованиеВторым супругом стал Георгий Беджамов, член совета директоров Внешпромбанка. Он окружил актрису богатством и роскошью, но его семья не приняла их брак.
«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется», — вспоминает она.
Смехова также призналась, что Георгий ей изменял. Несмотря на это, она забеременела, но из-за стресса и конфликтов потеряла ребенка и подала на развод.
Третий брак и новые испытанияТретьим мужем актрисы стал бизнесмен Николай, от которого она родила сына Артема. Однако и этот брак оказался недолгим. Алика влюбилась в другого мужчину и ушла из дома, вернувшись уже с новым ребенком под сердцем — Макаром. Она не раскрывает, кто является отцом второго сына: муж или любовник.
Современная жизньНа данный момент Алика Смехова в разводе и самостоятельно воспитывает своих сыновей. Ее путь к материнству был полон испытаний и разочарований, но актриса продолжает идти вперед, оставаясь сильной и независимой.
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