«Особые»: Татьяна Куртукова рассказала о своих сарафанах, переживших целый век

04 июля 2026, 16:19

Певица Татьяна Куртукова рассказала о старинных сарафанах в своей коллекции

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова на VK Fest в Санкт-Петербурге рассказала о своей коллекции традиционных русских костюмов.





В беседе с NEWS.ru артистка сообщила, что в её собрании есть несколько старинных сарафанов, возраст которых превышает 100 лет. Саму исполнительницу эти вещи привлекают больше всего.

«Я считаю их очень ценными вещами в своём сценическом гардеробе и всячески их берегу. Их нельзя стирать и даже много в них выступать. Поэтому они у меня хранятся в специальном месте, и на особые выходы их применяю в своих концертных выступлениях», — рассказала Татьяна.