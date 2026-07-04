«Особые»: Татьяна Куртукова рассказала о своих сарафанах, переживших целый век
Певица Татьяна Куртукова рассказала о старинных сарафанах в своей коллекции
Певица Татьяна Куртукова на VK Fest в Санкт-Петербурге рассказала о своей коллекции традиционных русских костюмов.
В беседе с NEWS.ru артистка сообщила, что в её собрании есть несколько старинных сарафанов, возраст которых превышает 100 лет. Саму исполнительницу эти вещи привлекают больше всего.
«Я считаю их очень ценными вещами в своём сценическом гардеробе и всячески их берегу. Их нельзя стирать и даже много в них выступать. Поэтому они у меня хранятся в специальном месте, и на особые выходы их применяю в своих концертных выступлениях», — рассказала Татьяна.Куртукова уточнила, что каждое такое появление становится для неё событием, ведь костюмы хранят память о мастерах и традициях прошлого.