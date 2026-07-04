Юная модель, заявившая о беременности от Иракли, раскрыла детали их романа

04 июля 2026, 15:23

Модель Екатерина Лукьянова рассказала о беременности и начале романа с Иракли

Ираклий Пирцхалава (Фото: Instagram* @irakli_music)

22-летняя модель Екатерина Лукьянова, которая ждёт ребёнка от Ираклия Пирцхалавы, рассказала детали их романа. С её слов, они познакомились в начале прошлого месяца на открытии выставки, быстро сблизились, а через неделю улетели отдыхать.





В беседе с изданием Super Екатерина рассказала, что певец сразу дал понять, что их связь серьёзна, но не хотел выносить её на публику. Беременности он обрадовался и признался, что давно мечтал о дочери.



Однако счастье длилось недолго: Пирцхалава почти не поддерживал девушку из-за плотного графика, а накануне она увидела видео, где он флиртует с другими девушками.

«Для меня увиденное стало очень болезненным. Я считаю, что мужчина, который находится в отношениях и знает, что его девушка беременна и сейчас проходит непростой период, должен понимать границы в общении с другими женщинами. Поцелуи и объятия на публике, тем более с пониманием, что это снимают и публикуют в социальных сетях, для меня недопустимы», — высказалась модель.