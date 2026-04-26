«Обладает духом сорванца»: Шарлиз Терон рассказала о работе с детьми в кино

26 апреля 2026, 16:09

Актриса Шарлиз Терон рассказала, чему научилась у детей на съемках

Шарлиз Терон (Фото: Instagram*/charlizeafrica)

В новом триллере «Вершина» Шарлиз Терон исполнила роль Саши — профессиональной скалолазки, которая после личной трагедии отправляется в австралийский национальный парк, чтобы восстановить душевное равновесие. Однако уединение героини оборачивается смертельно опасным испытанием — за ней начинает охотиться агрессивно настроенный незнакомец.





Подготовка к съемкам потребовала от актрисы серьезной физической нагрузки. Как сообщает Yahoo, Терон брала уроки у известной скалолазки Бет Родден, которая приходила на тренировки вместе с ребенком. Вдохновившись этим примером, актриса также привела на площадку свою десятилетнюю дочь — по словам Терон, девочка обожает приключения и «обладает духом сорванца».



На пресс-конференции в Нью-Йорке, приуроченной к премьере фильма, Шарлиз Терон призналась, что наблюдение за детьми стало для нее неожиданным источником вдохновения. Пока взрослые скрупулезно отрабатывали технику лазания, дети просто карабкались вверх, не задумываясь о правилах и идеальной форме движений. Именно этот наивный, но целеустремленный подход актриса перенесла в работу над своим персонажем.



