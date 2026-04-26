Достижения.рф

Скандальный развод, отказ от дома за 350 млн и «гостевая» схема с детьми: как Оксана Самойлова устроила жизнь после развода с Джиганом?

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylova_official)

Российской модели, предпринимательнице и королеве инстаграма* Оксане Самойловой 27 апреля исполняется 38 лет. Эта уроженка Ухты прошла долгий путь: от переезда в столицу и съемной однушки она достигла статуса одной из самых высокооплачиваемых блогеров страны с бизнес-империей в сфере красоты и моды. Однако последний год её карьеры был омрачен громким бракоразводным процессом с рэпером Джиганом, слухами о кабальных контрактах и переездами в поисках психологического комфорта. Подробности — в материале «Радио 1».




Путь наверх: от студентки PR-факультета до «королевы» инстаграма*

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. О ее семье известно немного — в отличие от нынешней жизни, детство блогерша предпочитает не афишировать. После школы она поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но амбиции привели ее в Москву: на третьем курсе Оксана бросила учебу и отправилась покорять столицу.

Долгое время она оставалась «девушкой рэпера», известной в узких кругах. Настоящая популярность пришла к ней благодаря браку с Денисом Устименко (Джиганом) и созданию образа идеальной многодетной матери. Сейчас на нее подписаны миллионы — она превратила семейный блог в мощную бизнес-площадку, запустив бренды одежды, косметики (Sammy Beauty) и клинику эстетической медицины.

Крах идеального брака

Личная жизнь Самойловой в последние месяцы напоминала мыльную оперу с высокими ставками. Пара познакомилась в начале 2010-х, расписалась в красивую дату 12.12.12 и долгие годы считалась эталоном крепкого союза. Однако за красивой картинкой скрывался кризис. В октябре 2025 года Оксана подала на развод, инициировав публичную тяжбу. Главной костью преткновения стал брачный договор, подписанный, по словам адвокатов Джигана, в «уязвимом состоянии» и на крайне невыгодных для рэпера условиях.

Скандал удалось погасить лишь 1 апреля 2026 года, заключив мировое соглашение. Итог раздела имущества оказался неожиданным: Оксана получила две квартиры в Москве и недвижимость в ОАЭ, в то время как трехэтажный особняк в элитном поселке «Шато Соверен» стоимостью 350 млн рублей остался бывшему мужу.
«Я решила не ссориться и отдала Денису дом, чтобы закончить процесс», — прокомментировала своё решение Самойлова.
Что касается личного фронта, то здесь пока затишье. После развода блогеру уже приписывали романы, но она поспешила все опровергнуть.
«Я не буду разменивать себя на сомнительные интрижки. У меня когда что-то будет, то это будет исключительно по очень большой любви», — цитирует Самойлову Muz-tv.
Сейчас она полностью сосредоточена на детях: 14-летней Ариеле, 10-летней Лее, 8-летней Майе и 5-летнем Давиде. В отличие от многих звездных разводов, здесь восторжествовала модель «гостевого брака» по отношению к родительству.

Как рассказала Оксана «Московскому комсомольцу», дети живут на два дома: младшие проводят три дня с отцом, три — с матерью. Старшая дочь Ариела предпочла остаться исключительно с мамой. «Дети живут и с ним, и со мной. Вот эта грань у нас очень классно соблюдается», — поделилась схемой воспитания бывшая супруга Джигана.

Хроники скандалов

Жизнь Оксаны редко обходилась без шума. Самым громким эпизодом стал запуск косметического бренда Sammy Beauty, который пользователи и пресса мгновенно окрестили клоном продукции Кайли Дженнер (Kylie Skin). Обвинения в плагиате дизайна упаковки — розовая гамма, форма баночек — не смутили блогера.
«Мне всё равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож. Надеюсь, вам тоже», — заявляла она в ответ на критику.
Добавляли перца и бытовые скандалы, которые высмеивали в сети — от судов с сотрудниками бренда детской одежды (сотрудники жаловались на неофициальное оформление и задержки зарплат) до знаменитого случая со «смертью козы», который, впрочем, не навредил ее рейтингам, а лишь добавил аудитории.

Новая жизнь

Недавно Оксана призналась, что попытка жить в обычной городской квартире обернулась для нее стрессом.
«Жизнь в квартире оказалась вообще не для меня. 7 месяцев жизни как в тумане. В максимальном для меня дискомфорте», — цитирует блогера «Газета.ру».
Сегодня женщина вновь переехала, стремясь обустроить родовое гнездо для себя и детей.

Несмотря на бракоразводные издержки (ранее налоговые органы приостанавливали операции по счетам ее компаний), бизнес-империя Самойловой держится прочно. Помимо рекламных интеграций (стоимость поста в соцсетях достигает миллионов рублей), ее клиника «Эл Космо» за 2024 год показала официальную выручку в 120,5 млн рублей. А онлайн-курсы, по данным Telegram-каналов, приносят до 390 млн рублей. Даже в статусе «разведенки» Самойлова остается одним из главных финансовых тяжеловесов российской блогосферы, доказывая, что свой день рождения в новой жизни она встречает не в тумане, а с полным контролем ситуации в руках.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0