Скандальный развод, отказ от дома за 350 млн и «гостевая» схема с детьми: как Оксана Самойлова устроила жизнь после развода с Джиганом?
Российской модели, предпринимательнице и королеве инстаграма* Оксане Самойловой 27 апреля исполняется 38 лет. Эта уроженка Ухты прошла долгий путь: от переезда в столицу и съемной однушки она достигла статуса одной из самых высокооплачиваемых блогеров страны с бизнес-империей в сфере красоты и моды. Однако последний год её карьеры был омрачен громким бракоразводным процессом с рэпером Джиганом, слухами о кабальных контрактах и переездами в поисках психологического комфорта. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь наверх: от студентки PR-факультета до «королевы» инстаграма*Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. О ее семье известно немного — в отличие от нынешней жизни, детство блогерша предпочитает не афишировать. После школы она поступила в местный вуз на специальность «связи с общественностью», но амбиции привели ее в Москву: на третьем курсе Оксана бросила учебу и отправилась покорять столицу.
Долгое время она оставалась «девушкой рэпера», известной в узких кругах. Настоящая популярность пришла к ней благодаря браку с Денисом Устименко (Джиганом) и созданию образа идеальной многодетной матери. Сейчас на нее подписаны миллионы — она превратила семейный блог в мощную бизнес-площадку, запустив бренды одежды, косметики (Sammy Beauty) и клинику эстетической медицины.
Крах идеального бракаЛичная жизнь Самойловой в последние месяцы напоминала мыльную оперу с высокими ставками. Пара познакомилась в начале 2010-х, расписалась в красивую дату 12.12.12 и долгие годы считалась эталоном крепкого союза. Однако за красивой картинкой скрывался кризис. В октябре 2025 года Оксана подала на развод, инициировав публичную тяжбу. Главной костью преткновения стал брачный договор, подписанный, по словам адвокатов Джигана, в «уязвимом состоянии» и на крайне невыгодных для рэпера условиях.
Скандал удалось погасить лишь 1 апреля 2026 года, заключив мировое соглашение. Итог раздела имущества оказался неожиданным: Оксана получила две квартиры в Москве и недвижимость в ОАЭ, в то время как трехэтажный особняк в элитном поселке «Шато Соверен» стоимостью 350 млн рублей остался бывшему мужу.
«Я решила не ссориться и отдала Денису дом, чтобы закончить процесс», — прокомментировала своё решение Самойлова.Что касается личного фронта, то здесь пока затишье. После развода блогеру уже приписывали романы, но она поспешила все опровергнуть.
«Я не буду разменивать себя на сомнительные интрижки. У меня когда что-то будет, то это будет исключительно по очень большой любви», — цитирует Самойлову Muz-tv.Сейчас она полностью сосредоточена на детях: 14-летней Ариеле, 10-летней Лее, 8-летней Майе и 5-летнем Давиде. В отличие от многих звездных разводов, здесь восторжествовала модель «гостевого брака» по отношению к родительству.
Как рассказала Оксана «Московскому комсомольцу», дети живут на два дома: младшие проводят три дня с отцом, три — с матерью. Старшая дочь Ариела предпочла остаться исключительно с мамой. «Дети живут и с ним, и со мной. Вот эта грань у нас очень классно соблюдается», — поделилась схемой воспитания бывшая супруга Джигана.
Хроники скандаловЖизнь Оксаны редко обходилась без шума. Самым громким эпизодом стал запуск косметического бренда Sammy Beauty, который пользователи и пресса мгновенно окрестили клоном продукции Кайли Дженнер (Kylie Skin). Обвинения в плагиате дизайна упаковки — розовая гамма, форма баночек — не смутили блогера.
«Мне всё равно, потому что мне нравится этот стиль. Мне без разницы, на что он похож. Надеюсь, вам тоже», — заявляла она в ответ на критику.Добавляли перца и бытовые скандалы, которые высмеивали в сети — от судов с сотрудниками бренда детской одежды (сотрудники жаловались на неофициальное оформление и задержки зарплат) до знаменитого случая со «смертью козы», который, впрочем, не навредил ее рейтингам, а лишь добавил аудитории.
Новая жизньНедавно Оксана призналась, что попытка жить в обычной городской квартире обернулась для нее стрессом.
«Жизнь в квартире оказалась вообще не для меня. 7 месяцев жизни как в тумане. В максимальном для меня дискомфорте», — цитирует блогера «Газета.ру».Сегодня женщина вновь переехала, стремясь обустроить родовое гнездо для себя и детей.
Несмотря на бракоразводные издержки (ранее налоговые органы приостанавливали операции по счетам ее компаний), бизнес-империя Самойловой держится прочно. Помимо рекламных интеграций (стоимость поста в соцсетях достигает миллионов рублей), ее клиника «Эл Космо» за 2024 год показала официальную выручку в 120,5 млн рублей. А онлайн-курсы, по данным Telegram-каналов, приносят до 390 млн рублей. Даже в статусе «разведенки» Самойлова остается одним из главных финансовых тяжеловесов российской блогосферы, доказывая, что свой день рождения в новой жизни она встречает не в тумане, а с полным контролем ситуации в руках.