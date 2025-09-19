«Вторичные экскременты»: Агутин раскритиковал Валю Карнавал

19 сентября 2025, 18:59

Агутин назвал музыку Вали Карнавал «вторичными экскрементами»

Леонид Агутин (Фото: Telegram @@agutin_leonid)

Певец Леонид Агутин прокомментировал творчество блогерши и певицы Вали Карнавал. Он высказал своё мнение в эфире шоу «Alekó in my bag».





Во время выпуска артист беседовал о современных музыкантах. Ведущий предложил Агутину прослушать несколько новых композиций, среди которых был трек Вали Карнавал «Кофеин».