«Вторичные экскременты»: Агутин раскритиковал Валю Карнавал
Агутин назвал музыку Вали Карнавал «вторичными экскрементами»
Певец Леонид Агутин прокомментировал творчество блогерши и певицы Вали Карнавал. Он высказал своё мнение в эфире шоу «Alekó in my bag».
Во время выпуска артист беседовал о современных музыкантах. Ведущий предложил Агутину прослушать несколько новых композиций, среди которых был трек Вали Карнавал «Кофеин».
«Есть интернет, и у людей есть возможности слушать всё, что угодно. Что меня поразило, мы всё равно продолжаем слушать вот это наше вторичное (экскременты, — прим. ред.). Нам всё равно это ужасно интересно, и огромное количество людей кайфует от этого», — высказался певец.Агутин назвал песню «Кофеин» похожей на зарубежные хиты. Он отметил, что такие синтезаторные приёмы многократно использовались в западной музыке. Артист предположил, что новые жанры создавать уже не нужно — достаточно повторять существующие.