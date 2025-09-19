«Скучала в роскоши»: Кравец объяснила, зачем Диброва организовала клуб рублевских жен

19 сентября 2025, 19:06

Алена Кравец: Диброва не первая организовала клуб рублевских жен

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва организовала на Рублевке женский клуб. Полина открыла его восемь лет назад, и с тех пор он только набирает популярность. Светская львица и жительница Рублевки Алена Кравец в интервью URA.RU рассказала, что это за клуб и почему подобные организации пользуются успехом у женщин.





Годовой взнос в клуб составляет 150 тысяч рублей, в настоящее время его членами являются 250 человек. Таким образом, Диброва получает доход в размере 37,5 миллионов рублей ежегодно.





«Такие клубы рублевских жен появляются у нас часто и пользуются спросом. Как правило, жители Рублевки ведут закрытую жизнь, не ходят друг к другу в гости на чай. И эти клубы — возможность для женщин примерно одного уровня достатка завести себе подруг», — пояснила Кравец.