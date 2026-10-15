Обладательница самой большой груди в России оказалась без денег и Bentley

15 октября 2026, 18:36

Модель Ирэн Феррари требует от двоюродного брата вернуть 6 млн рублей

Ирэн Феррари (Фото: Instagram*/dj.irenferrari)

Обладательница самой большой силиконовой груди в России Ирэн Феррари стала жертвой мошенничества со стороны собственного брата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.