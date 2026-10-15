Обладательница самой большой груди в России оказалась без денег и Bentley
Обладательница самой большой силиконовой груди в России Ирэн Феррари стала жертвой мошенничества со стороны собственного брата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, модель планировала приобрести автомобиль и поделилась планами с родственником по имени Владимир. Брат предложил ей первоклассный вариант — роскошное купе Bentley Continental GT за 1,8 млн рублей. Стоимость машины не вызвала у Феррари подозрений, и она передала мужчине необходимую сумму. Однако ни автомобиль, ни деньги она так и не получила.
По словам пострадавшей, Владимир долгое время откладывал передачу транспортного средства, ссылаясь на различные обстоятельства: то владельцы уехали, то пригнать машину мешает летняя резина. Позже выяснилось, что брат не приобретал Bentley, а потратил полученные средства.
Отмечается, что подобная ситуация произошла не впервые. Ранее Владимир покупал для сестры Mercedes за 4 млн рублей, однако автомобиль оказался в плохом состоянии и требовал ремонта. Впоследствии брат перепродал иномарку, оставив вырученные деньги себе.
Таким образом, общая сумма ущерба, которую понесла Ирэн Феррари, составила 6 млн рублей. По факту произошедшего Московское МВД возбудило уголовное дело.
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