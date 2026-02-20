В СБУ заявили о хищении 831 тысячи долларов из госрезерва Украины
Служба безопасности Украины заявила о раскрытии масштабной схемы хищения средств в системе государственного резерва. По информации ведомства, ущерб бюджету составил 36 миллионов гривен (около 831 тысяч долларов).
Cотрудники спецслужбы совместно с Национальной полицией ликвидировали схему в структуре Государственного агентства по управлению резервами Украины. В Киевской области задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора одного из комбинатов Госрезерва и пять его предполагаемых сообщников.
По версии следствия, фигуранты незаконно сдавали в аренду склады госпредприятия и ежемесячно получали от 23 до 92 тысяч долларов нелегального дохода. Эти средства, как утверждается, направлялись на покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.
