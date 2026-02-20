В СБУ заявили о хищении 831 тысячи долларов из госрезерва Украины

20 февраля 2026, 18:00

Фото: iStock/Tetiana Kitura

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии масштабной схемы хищения средств в системе государственного резерва. По информации ведомства, ущерб бюджету составил 36 миллионов гривен (около 831 тысяч долларов).