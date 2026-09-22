«Обливалась потом от волнения»: Шпица рассказала о путешествии с малышом

22 сентября 2026, 21:16

Актриса Катерина Шпица улетела на Мальдивы с трехмесячным сыном

Катерина Шпица (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Катерина Шпица отправилась на Мальдивы вместе с трехмесячным сыном Богдашей и поделилась с подписчиками подробностями семейного путешествия. Дорога из Москвы в Мале прошла не совсем гладко: после приземления семья обнаружила, что оставила одну из сумок в самолете.





К счастью, на помощь пришла бортпроводница — благодаря ей забытые вещи удалось найти. Но на этом приключения не закончились. Впереди у семьи был перелет на гидросамолете, который оказался для актрисы гораздо более волнительным, чем она ожидала.



Главным испытанием стал сильный шум во время взлета. Шпица призналась, что не представляла, насколько громким окажется такой самолет, и особенно переживала за ушки маленького сына.





«Первые 45 минут полета я обливалась потом не от жары, а от волнения, потому что боялась за Богдашины ушки», — рассказала Катерина.