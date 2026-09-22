«Обливалась потом от волнения»: Шпица рассказала о путешествии с малышом
Катерина Шпица отправилась на Мальдивы вместе с трехмесячным сыном Богдашей и поделилась с подписчиками подробностями семейного путешествия. Дорога из Москвы в Мале прошла не совсем гладко: после приземления семья обнаружила, что оставила одну из сумок в самолете.
К счастью, на помощь пришла бортпроводница — благодаря ей забытые вещи удалось найти. Но на этом приключения не закончились. Впереди у семьи был перелет на гидросамолете, который оказался для актрисы гораздо более волнительным, чем она ожидала.
Главным испытанием стал сильный шум во время взлета. Шпица призналась, что не представляла, насколько громким окажется такой самолет, и особенно переживала за ушки маленького сына.
«Первые 45 минут полета я обливалась потом не от жары, а от волнения, потому что боялась за Богдашины ушки», — рассказала Катерина.Дополнительного спокойствия ей добавило то, что малыш при этом не проявлял особого беспокойства. Однако противошумные наушники для сына оказались не под рукой: актриса по ошибке убрала их в рюкзак, который отправили в грузовой отсек.
Добраться до наушников удалось только на первой остановке. Катерина сразу надела их на сына, после чего оставшаяся часть перелета прошла гораздо спокойнее — Богдаша даже смог уснуть. После всех дорожных приключений семья наконец добралась до места назначения.