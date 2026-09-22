Жену Евгения Петросяна внесли в базу «Миротворца»

22 сентября 2026, 18:48

Татьяна Брухунова попала в базу украинского ресурса «Миротворец»

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Жена народного артиста России Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на самом сайте.