Жену Евгения Петросяна внесли в базу «Миротворца»
Жена народного артиста России Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на самом сайте.
Согласно опубликованным данным, в отношении Брухуновой на ресурсе указаны претензии, связанные с «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также с распространением того, что авторы базы называют «пропагандой».
При этом речь идет именно о формулировках и оценках, размещенных на сайте «Миротворец». Само попадание человека в базу не является судебным решением или установленным фактом совершения преступления.
Брухунова известна прежде всего как супруга Евгения Петросяна. Пара официально зарегистрировала отношения в 2019 году. У супругов двое общих детей — сын Ваган и дочь Матильда. Сам Евгений Петросян находится в базе «Миротворца» значительно дольше. Его данные были размещены на ресурсе еще в 2017 году.
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