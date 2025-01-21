«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию

Андрей Макаревич с супругой Эйнат Кляйн (Фото: соцсети) Фото:
Андрей Макаревич* покинул Россию после начала спецоперации на Украине и уехал вместе с женой в Израиль. Он рассказал, скучает ли по родине.
«По Москве не скучаю, я великолепно понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться, — мне не хочется», — рассказал он.
Однако он вынужден был признаться, что все же тоскует по российской природе, так как в Израиле она совершенно другая, а еще по рыбалке и грибным лесам.
Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич* внесен в реестр иноагентов за обвинения президента России Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений». Госдума признала его иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента до победы Украины.
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*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.
Элина Позднякова