«Скрывать больше нет возможности»: Оксана Самойлова в новом видео намекнула на пятую беременность

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)
Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором поглаживала живот. 36-летняя модель заявила, что должна сообщить Джигану важную новость до 3 марта. Неужели пятая беременность?
Экс-участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» воспитывает четверых детей от рэпера Джигана. В большом загородном доме также живут их многочисленные питомцы, включая козу, которая уже стала звездой соцсетей. Семья живёт интересно и весело. Оксана очень любит придумать различные развлечения, в которых могут принимать участие как взрослые, так и дети.
Сегодня Самойлова опубликовала видео, в котором поклонники усмотрели намёк на пятую беременность.
Читайте также:
«Развалилась, поломалась»: Оксана Самойлова вышла на связь из больницы и рассказала о срочной операции
Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину
Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод
Сегодня Самойлова опубликовала видео, в котором поклонники усмотрели намёк на пятую беременность.
«До 3 марта я должна сказать Денису нечто важное. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», – сказала Самойлова, поглаживая живот.Конечно, не исключено, что речь может идти о запуске очередного проекта или появлении в доме нового питомца.
Читайте также:
«Развалилась, поломалась»: Оксана Самойлова вышла на связь из больницы и рассказала о срочной операции
Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину
Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод
Анастасия Чинкова