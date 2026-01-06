Обнародована сумма ущерба после жестокого ограбления Игоря Синяка в Париже
Преступники похитили люксовые вещи Игоря Синяка на 200 тысяч евро
Популярный блогер Игорь Синяк, проживающий в Париже, стал жертвой дерзкого ночного ограбления. По данным французского издания Valeurs, общий ущерб от преступления составил около 200 тысяч евро.
Неизвестные похитили из квартиры блогера 25 предметов от люксовых брендов — в основном сумки и ювелирные изделия.
По словам Синяка, нападение носило явно спланированный характер. В квартиру ворвались двое мужчин в масках, вооружённые холодным оружием. Злоумышленники действовали быстро и уверенно, сразу направившись в ту часть жилья, где хранились самые ценные вещи.
«Два вооружённых темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил всё из квартиры. Ограбление 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находились сумки и ювелирка», — рассказал блогер своим подписчикам вскоре после случившегося.Позднее Игорь удалил из соцсетей все публикации с кадрами квартиры и подробностями происшествия. По его словам, с такой просьбой к нему обратились французские правоохранительные органы, которые в настоящий момент занимаются расследованием преступления.