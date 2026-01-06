Обнародована сумма ущерба после жестокого ограбления Игоря Синяка в Париже

06 января 2026, 12:40

Преступники похитили люксовые вещи Игоря Синяка на 200 тысяч евро

Игорь Синяк (Фото: Instagram* / @theigorsinyak)

Популярный блогер Игорь Синяк, проживающий в Париже, стал жертвой дерзкого ночного ограбления. По данным французского издания Valeurs, общий ущерб от преступления составил около 200 тысяч евро.





Неизвестные похитили из квартиры блогера 25 предметов от люксовых брендов — в основном сумки и ювелирные изделия.



По словам Синяка, нападение носило явно спланированный характер. В квартиру ворвались двое мужчин в масках, вооружённые холодным оружием. Злоумышленники действовали быстро и уверенно, сразу направившись в ту часть жилья, где хранились самые ценные вещи.





«Два вооружённых темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил всё из квартиры. Ограбление 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находились сумки и ювелирка», — рассказал блогер своим подписчикам вскоре после случившегося.