«Мой верный друг и помощник»: Яна Рудковская показала совместные пляжные фото с мамой на Мальдивах
Яна Рудковская показала пляжные снимки с мамой на Мальдивах и тепло похвалила ее
Яна Рудковская показала фанатам пляжные фото в компании мамы Светланы Николаевны. Продюсер сейчас отдыхает на Мальдивах, наслаждаясь приятным солнцем на пляже. В личном блоге она душевно высказалась о матери, которая помогает ей с детьми, оставаясь для дочери опорой и поддержкой.
Рудковская отметила, что отпуск проходит замечательно. Семья наслаждается спа, изысканными ужинами, чайными дегустациями и кулинарными мастер-классами. Яна призналась, что ее мама очень любит Мальдивы, и это является одной из причин по выбору места отдыха.
«Каждый год я исполняю мечту моей мамы. (...) Она — врач-невролог, кандидат медицинских наук. Мама специально худела для этого отпуска. Она — большая молодец! Мама помогает нам воспитывать наших детей, она мой верный друг и помощник по жизни», — подписала под постом Рудковская.Она добавила, что они с мамой родились в один день, 2 января, что делает их связь еще более особенной. Совместный отдых с семьей очень радует звезду. На фотографиях мама с дочкой прогуливаются по пляжу, с улыбкой позируют и в целом излучают радость.
«Очень счастлива за мою маму, потому что счастлива она», — призналась Яна в конце.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская