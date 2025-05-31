«Мой верный друг и помощник»: Яна Рудковская показала совместные пляжные фото с мамой на Мальдивах

31 мая 2025, 02:49

Яна Рудковская показала пляжные снимки с мамой на Мальдивах и тепло похвалила ее

Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская показала фанатам пляжные фото в компании мамы Светланы Николаевны. Продюсер сейчас отдыхает на Мальдивах, наслаждаясь приятным солнцем на пляже. В личном блоге она душевно высказалась о матери, которая помогает ей с детьми, оставаясь для дочери опорой и поддержкой.





Рудковская отметила, что отпуск проходит замечательно. Семья наслаждается спа, изысканными ужинами, чайными дегустациями и кулинарными мастер-классами. Яна призналась, что ее мама очень любит Мальдивы, и это является одной из причин по выбору места отдыха.



Яна Рудковская с мамой (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)



«Каждый год я исполняю мечту моей мамы. (...) Она — врач-невролог, кандидат медицинских наук. Мама специально худела для этого отпуска. Она — большая молодец! Мама помогает нам воспитывать наших детей, она мой верный друг и помощник по жизни», — подписала под постом Рудковская.

«Очень счастлива за мою маму, потому что счастлива она», — призналась Яна в конце.