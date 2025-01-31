Неудачные браки и романы на съемках: роковые совпадения в судьбах близняшек Татьяны и Ольги Арнтгольц, как сейчас живут сестры

Ольга и Татьяна Арнтгольц (Фото: соцсети)
Татьяна и Ольга Арнтгольц – уникальные сестры-близняшки в киноиндустрии. Актрисы сумели построить каждая свою карьеру, независимо друг от друга, но все равно сохранив прочную родственную связь.
О том, как сложилась жизнь сестер Арнтгольц — в материале «Радио 1».
Сестры Арнтгольц родились 18 марта 1982 года в семье театральных актеров. Несмотря на поразительное внешнее сходство сестер, мать с отцом относились к девочкам немного по-разному. По словам Татьяны, отношение родителей к Ольге было, как к младшей дочери. Они считали, что ее нужно больше оберегать, жалеть и баловать. Стоит отметить, что сестры родились с разницей в 20 минут.
На выбор профессии сестер Арнтгольц повлияли не только актерские таланты родителей, но и долгое время, которое девочки провели за кулисами театра. В детстве близняшки также принимали участие в некоторых спектаклях. Девочки окончили театральную гимназию, после чего без труда поступили в «Щепку». Еще с первых курсов театрального училища будущие актрисы начали посещать кастинги. И в скором времени Татьяна заполучила одну из ролей в сериале «Простые истины», а Ольга – в киноальманахе «Черная комната». Карьера Ольги начала стремительно идти вверх после съемок в фильме «Русское».
Сегодня сестры не испытывают недостатка в работе. Они уже успели сняться во многих фильмах и сериалах, став одними из популярных и любимых звезд отечественного кино. На счету каждой из сестер около 50 ролей в разных проектах. Также Арнтгольц можно увидеть на театральной сцене. Особенно в этом преуспела Ольга. Татьяна же чаще выбирает кино.
В отличие от карьеры, личная жизнь девушек сложилась не так удачно, хотя сами сестры никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания.
После съемок в сериале «Простые истины», между Татьяной и ее коллегой по площадке Анатолием Руденко завязалась дружба, а спустя несколько лет в СМИ заговорили об их бурном романе. Влюбленным вечно не хватало времени друг на друга, хотя они не раз говорили, что поженятся, как только выкроят на свадьбу время в своих плотных графиках. Однако спустя некоторое время возлюбленные расстались.
Следующий значимый роман у Татьяны был уже с ее будущим супругом, тоже актером, Иваном Жидковым. С ним актриса познакомилась в аэропорту, когда прилетела в гости к своему другу. Парень буквально с первого взгляда влюбился в светловолосую красавицу. Вскоре пара поженилась, а уже через год на свет появилась их дочь Мария. Несмотря на то, что их брак продлился всего пять лет, экс-супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения ради дочери.
Татьяна Арнтгольц также встречалась с актером Григорием Антипенко, но долго эти отношения не продлились.
О личной жизни Ольги Арнтгольц до замужества практически ничего не известно. Первым ее супругом стал актер и шоумен Вахтанг Беридзе. Об их романе знали только самые близкие, так что объявление о свадьбе стало сюрпризом для общественности. Через четыре года у них родилась дочь Анна. Несмотря на образцово-показательный образ семьи, супруги развелись через шесть лет по инициативе Ольги.
По словам окружения пары, причина развода заключается в разгульном образе жизни Вахтанга, который чаще появлялся на вечеринках, нежели на работе.
В 2018 году стало известно, что Татьяна Арнтгольц встречается со звездой сериала «Кухня», Марком Богатыревым. Татьяна пришла поддержать своего возлюбленного на премьере новогодней комедии «Елки последние», где Марку досталась роль кинозвезды. Пара познакомилась на съемках сериала «Наживка для ангела», который вышел на экраны в 2017 году, но тщательно скрывала свой роман. Свадьбу сыграли в ноябре 2020 года, а 18 февраля 2021 года на свет появился сын Данила.
Ольга же после развода с головой ушла в работу, что и помогло ей познакомиться с будущим мужем Дмитрием Петрунь — режиссером сериала «Пандора», где Арнтгольц снялась в главной роли. Первое время отношения на съемках у них не заладились, режиссер не раз доводил актрису до слез. Однако, познакомившись поближе, они поняли, что очень похожи по характеру и мировоззрению, а также предпочитают тихую и спокойную жизнь. Вскоре Ольга родила своему возлюбленному сына Акима, через какое-то время они обручились.
В 2021 году, в свой тридцать девятый день рождения, Татьяна и Ольга опубликовали в соцсети фото с бирками из роддома. Девушки сообщили, что у них произошло радостное и долгожданное событие — рождение детей.
Причем сестры, рожденные с разницей в 20 минут, родили сыновей с разницей в 20 дней. Так что это число стало счастливым талисманом для сестер Арнтгольц.
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Как сестры решили стать актрисами
Сестры Арнтгольц родились 18 марта 1982 года в семье театральных актеров. Несмотря на поразительное внешнее сходство сестер, мать с отцом относились к девочкам немного по-разному. По словам Татьяны, отношение родителей к Ольге было, как к младшей дочери. Они считали, что ее нужно больше оберегать, жалеть и баловать. Стоит отметить, что сестры родились с разницей в 20 минут.
На выбор профессии сестер Арнтгольц повлияли не только актерские таланты родителей, но и долгое время, которое девочки провели за кулисами театра. В детстве близняшки также принимали участие в некоторых спектаклях. Девочки окончили театральную гимназию, после чего без труда поступили в «Щепку». Еще с первых курсов театрального училища будущие актрисы начали посещать кастинги. И в скором времени Татьяна заполучила одну из ролей в сериале «Простые истины», а Ольга – в киноальманахе «Черная комната». Карьера Ольги начала стремительно идти вверх после съемок в фильме «Русское».
Татьяна Арнтгольц (Фото: кадр из сериала «Простые истины»)
Сегодня сестры не испытывают недостатка в работе. Они уже успели сняться во многих фильмах и сериалах, став одними из популярных и любимых звезд отечественного кино. На счету каждой из сестер около 50 ролей в разных проектах. Также Арнтгольц можно увидеть на театральной сцене. Особенно в этом преуспела Ольга. Татьяна же чаще выбирает кино.
Первый брак оказался не на всю жизнь для обеих сестер
В отличие от карьеры, личная жизнь девушек сложилась не так удачно, хотя сами сестры никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания.
После съемок в сериале «Простые истины», между Татьяной и ее коллегой по площадке Анатолием Руденко завязалась дружба, а спустя несколько лет в СМИ заговорили об их бурном романе. Влюбленным вечно не хватало времени друг на друга, хотя они не раз говорили, что поженятся, как только выкроят на свадьбу время в своих плотных графиках. Однако спустя некоторое время возлюбленные расстались.
Следующий значимый роман у Татьяны был уже с ее будущим супругом, тоже актером, Иваном Жидковым. С ним актриса познакомилась в аэропорту, когда прилетела в гости к своему другу. Парень буквально с первого взгляда влюбился в светловолосую красавицу. Вскоре пара поженилась, а уже через год на свет появилась их дочь Мария. Несмотря на то, что их брак продлился всего пять лет, экс-супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения ради дочери.
Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына
Татьяна Арнтгольц также встречалась с актером Григорием Антипенко, но долго эти отношения не продлились.
О личной жизни Ольги Арнтгольц до замужества практически ничего не известно. Первым ее супругом стал актер и шоумен Вахтанг Беридзе. Об их романе знали только самые близкие, так что объявление о свадьбе стало сюрпризом для общественности. Через четыре года у них родилась дочь Анна. Несмотря на образцово-показательный образ семьи, супруги развелись через шесть лет по инициативе Ольги.
По словам окружения пары, причина развода заключается в разгульном образе жизни Вахтанга, который чаще появлялся на вечеринках, нежели на работе.
Вторая попытка обрести семейное счастье
В 2018 году стало известно, что Татьяна Арнтгольц встречается со звездой сериала «Кухня», Марком Богатыревым. Татьяна пришла поддержать своего возлюбленного на премьере новогодней комедии «Елки последние», где Марку досталась роль кинозвезды. Пара познакомилась на съемках сериала «Наживка для ангела», который вышел на экраны в 2017 году, но тщательно скрывала свой роман. Свадьбу сыграли в ноябре 2020 года, а 18 февраля 2021 года на свет появился сын Данила.
Ольга же после развода с головой ушла в работу, что и помогло ей познакомиться с будущим мужем Дмитрием Петрунь — режиссером сериала «Пандора», где Арнтгольц снялась в главной роли. Первое время отношения на съемках у них не заладились, режиссер не раз доводил актрису до слез. Однако, познакомившись поближе, они поняли, что очень похожи по характеру и мировоззрению, а также предпочитают тихую и спокойную жизнь. Вскоре Ольга родила своему возлюбленному сына Акима, через какое-то время они обручились.
Материнское счастье сестер Арнтгольц с разницей в двадцать дней
В 2021 году, в свой тридцать девятый день рождения, Татьяна и Ольга опубликовали в соцсети фото с бирками из роддома. Девушки сообщили, что у них произошло радостное и долгожданное событие — рождение детей.
Ольга и Татьяна Арнтгольц (Фото: соцсети)
Причем сестры, рожденные с разницей в 20 минут, родили сыновей с разницей в 20 дней. Так что это число стало счастливым талисманом для сестер Арнтгольц.
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Екатерина Коршунова