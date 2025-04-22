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«Обняла и сказала: «Сволочь!»»: Александр Буйнов признался, что почти развелся с женой

Певец Александр Буйнов заявил, что мог развестись с женой Аленой
Александр Буйнов (Фото: Инстаграм* @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: Инстаграм* @buinovofficial)

Певец Александр Буйнов заявил, что был на грани развода с супругой Аленой, сообщило издание «7Дней».
В Москве прошла премия «Женщина года», на которой появились многие знаменитости, в том числе и исполнитель песни «Пусть». На красной дорожке Буйнов рассказал о сложностях жизни в браке.

Оказалось, что однажды Александр так сильно поругался с возлюбленной, что между ними встал вопрос о расставании. Со слов Буйнова, он обратился за советом к подруге, которая посоветовал ему приобрести ожерелье из жемчуга. Получив подарок, Алена простила супруга.

«Я говорю: «Алена, я приготовил тебе небольшой подарок». Я подошел сзади, надел ей ожерелье. Она повернулась ко мне, обняла и сказала: «Сволочь!»», — откровенничал певец.

Как выяснилось, этим летом возлюбленные отметят двойной праздник: юбилеи Александра и Алены. Из-за плотного графика артист не успел отпраздновать 75-летие с родными, из-за чего перенес вечеринку на более поздний срок.

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На свадьбе Бородиной и Сердюкова не будут кричать «Горько!» – телезвезда раскритиковала свадебные традиции
Ксения Бородина раскритиковала свадебные традиции
22 апреля 2025, 15:19

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина раскритиковала традиционные свадебные устои, заявив, что самое главное в организации торжества – желания самих молодожёнов, а не мнение родственников. Так, телеведущая хочет отказаться от крика «Горько!» на своей свадьбе с Николаем Сердюковым.
«Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги. Поэтому все должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники», – высказалась Бородина, слова которой приводит Woman.ru.
Также телезвезда шокировала мнением о присутствии детей на свадьбах. Она заявила, что присутствие маленьких гостей на мероприятии, где взрослые люди хотят расслабиться и повеселиться, неуместно.

Заявление Бородиной вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились на тех, кто согласен в мнением Ксении, и тех, кто придерживается традиционных взглядов на свадьбу.

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«Еще в самом начале пути»: Алена Шишкова рассказала о восстановлении после анорексии
Алена Шишкова заявила, что восстановление после анорексии — сложный процесс
22 апреля 2025, 15:08

Алена Шишкова (Фото: Инстаграм* @missalena.92)

В 2023 году Алена Шишкова, устав от критики своей внешности в Сети, заявила, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. На публичное признание бывшая возлюбленная Тимати решилась после выздоровления. Это заняло у девушки восемь лет.
В настоящее время Шишкова восстанавливается после лечения и хирургических манипуляций, на которые пришлось пойти для того, чтобы избавиться от последствий перенесенных заболеваний. В соцсетях модель появляется нечасто и еще реже обращается к поклонникам.

Сегодня Алена впервые за долгий промежуток времени решила ответить не вопросы в личном блоге. Первым делом у экс-девушки Тимати спросили, как протекает восстановление после анорексии и булимии. Тогда она поведала о непредсказуемости этого периода.

«Можно подумать, что уже финишная прямая, а ты еще в самом начале пути», — откровенничала Шишкова.

Она обратила внимание, что в процессе восстановления очень важно эмоциональное состояние.

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#соцсети
#лечение
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Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться
Дом, в котором выросла Кадышева, разрушается, а село певицы пришло в упадок
22 апреля 2025, 15:01

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*, @kadyshevanadezda) @

В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.
Как пишет Kp.ru, село, где жила Кадышева, достаточно большое: в нём есть школа, сад, магазин, дом культуры. Местные говорят, что их село «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Однако, среди заброшенных домов есть и добротные, поэтому нельзя сделать вывод, будто деревня пришла в упадок.

В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#певица
#дом
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«С детства я живу с дырой в груди»: находящийся в рехабе Моргенштерн* рассказал о переосмыслении отношения к жизни
Моргенштерн* поделился итогами трёх месяцев нахождения в рехабе
22 апреля 2025, 14:59

Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Моргенштерн* в соцсетях поделился итогами трёх месяцев, проведённых в рехабе.
26-летний рэпер выложил скриншот из приложения, отсчитывающего количество дней без вредных привычек. Итого, 94 дня Моргенштерн* не употребляет алкоголь и 235 дней назад полностью отказался от запрещённых веществ.

Музыкант признался, что если месяц назад ещё мечтал побыстрее выйти из рехаба, то сейчас он ценит нахождение в этом месте и даже неохотно берёт в руки телефон.

Моргенштерн* порассуждал о внутреннем состоянии.

«Я стал понимать, что меня всю жизнь ****** (обманывали – прим. ред). И более того, я сам вас ****** (обманывал – прим. ред). Тем, что счастье кроется в успехе, карьере, славе, чартах, деньгах, достижениях, крутых тачках и цепях, куче девочек вокруг, сексе, красивой внешности и прочей материальщине. Мир вокруг твердил мне об этом с детства, а я подхватил эту идею и стал транслировать вам. С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным», – заявил исполнитель.
Певец признался, что в рехабе начал иначе смотреть на жизнь и переосмыслил ценность материальных вещей.

«Чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру – тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», – заключил Моргенштерн*.
Напомним, что рэпер находится в рехабе с января 2025 года.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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Мама Тимати снова уколола Анастасию Решетову, ответив на вопрос об Алсу
22 апреля 2025, 14:46

Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова активно ведёт соцсети, где делится подробностями своей жизни и отвечает на многочисленные вопросы подписчиков.
Один из поклонников вдруг спросил женщину об её отношении к певице Алсу. Мама Тимати не стала игнорировать вопрос, но ответила лаконично: «Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично? Мне она симпатична».

После этого многие пользователи посчитали, что таким ответом Юнусова уколола бывшую возлюбленную сына Анастасию Решетову, которую недавно обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова. Певица не раз намекала, что именно бывшая Тимати стала любовницей её мужа.

Сама Решетова в этой ситуации решила промолчать, но позже всё-таки дала понять, что травля не прошла мимо.

«В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверное, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую», – заявила Анастасия в интервью стилисту Алеко Надиряну.
Ранее Симона Юнусова говорила, что у неё не сложились отношения с Анастасией Решетовой, которая в 2019 году родила Тимати сына Ратмира.

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