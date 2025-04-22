«Обняла и сказала: «Сволочь!»»: Александр Буйнов признался, что почти развелся с женой

Александр Буйнов (Фото: Инстаграм* @buinovofficial)
Певец Александр Буйнов заявил, что был на грани развода с супругой Аленой, сообщило издание «7Дней».
В Москве прошла премия «Женщина года», на которой появились многие знаменитости, в том числе и исполнитель песни «Пусть». На красной дорожке Буйнов рассказал о сложностях жизни в браке.
Оказалось, что однажды Александр так сильно поругался с возлюбленной, что между ними встал вопрос о расставании. Со слов Буйнова, он обратился за советом к подруге, которая посоветовал ему приобрести ожерелье из жемчуга. Получив подарок, Алена простила супруга.
Как выяснилось, этим летом возлюбленные отметят двойной праздник: юбилеи Александра и Алены. Из-за плотного графика артист не успел отпраздновать 75-летие с родными, из-за чего перенес вечеринку на более поздний срок.
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Оказалось, что однажды Александр так сильно поругался с возлюбленной, что между ними встал вопрос о расставании. Со слов Буйнова, он обратился за советом к подруге, которая посоветовал ему приобрести ожерелье из жемчуга. Получив подарок, Алена простила супруга.
«Я говорю: «Алена, я приготовил тебе небольшой подарок». Я подошел сзади, надел ей ожерелье. Она повернулась ко мне, обняла и сказала: «Сволочь!»», — откровенничал певец.
Как выяснилось, этим летом возлюбленные отметят двойной праздник: юбилеи Александра и Алены. Из-за плотного графика артист не успел отпраздновать 75-летие с родными, из-за чего перенес вечеринку на более поздний срок.
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Ольга Енгалычева