«Обо мне говорит вся страна»: Аврора Киба высказалась о судебном иске Виктории Бони

21 октября 2025, 11:25

Невеста Лепса ответила на судебный иск Виктории Бони — ей не за что извиняться

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Возлюбленная Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, прокомментировала судебный иск Виктории Бони, поданный за клевету — звезда «Дома-2» обвинила девушку в распространении ложной информации.





В беседе с Telegram-каналом «Звездач» Киба заявила, что не собирается извиняться и уверена: дело не получит продолжения.





«В детстве, когда меня ставили в угол, я стояла до последнего, чтобы ни перед кем не извиняться. Человек первый начал эту историю… Обо мне говорит вся страна. Никто же не говорит о Виктории Боне, а ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше», — отметила Аврора.

«Каждый человек должен следить за собой. Мы не должны следить за чужой жизнью. Очень много эмоций, энергии на это уходит», — добавила девушка.

«У меня нет проблем с деньгами — до Григория, после Григория и во время Григория», — заключила возлюбленная певца.