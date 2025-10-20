Регина Тодоренко захотела сделать пластику после родов
Регина Тодоренко заявила, что хочет избавиться от морщин с помощью пластики
Регина Тодоренко решила прибегнуть к пластике после родов. Соответствующее заявление она сделала в своем телеграм-канале.
Так, 35-летняя звезда «Орла и решки» сняла видео во время прогулки с ребенком. Она навела камеру на лицо и заметила на нем морщины.
«Гуляем мощно уже часок. Сон никто не отменял, по крайне мере, у него. А у меня морщины появились даже... Но ничего-ничего, мы с ними потом справимся. Я потом все лицо себе натяну... на шею», — сказала она.
Недавно знаменитость рассказала о первых днях после рождения сына. Она поделилась своими впечатлениями в новом статусе многодетной мамы.