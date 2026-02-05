«Обойдусь без вас!»: Поэтесса Лариса Рубальская разгромила творчество нейросетей

05 февраля 2026, 21:19

Лариса Рубальская заявила, что нейросети создают поэзию низкого качества

Лариса Рубальская (Фото: Instagram* @rubala45)

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская заявила на конференции в ресторане Savoy, что нейросеть создаёт поэзию очень низкого качества.





Рубальская рассказала, что получила заказ на корпоративный гимн и решила попробовать поработать над ним с искусственным интеллектом. Однако, как передаёт слова поэтессы «NEWS.ru», результат её разочаровал.

«То, что он мне выдал — это поэзия очень низкого качества. Всё было не в рифму и невпопад, поэтому я перестала рассчитывать на нейросети. Обойдусь без них», — сообщила Лариса Алексеевна.

«Из 10 песен, может, не нравится только одна. Все остальные треки, сделанные нейросетью, классно звучат, у них созвучие хорошее», — добавила автор.