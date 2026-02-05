Настя Ивлеева объявила об окончании «режима тишины» и кардинально сменила образ
Настя Ивлеева представила новый образ блондинки в домашней фотосессии
Телеведущая Настя Ивлеева провела фотосессию у себя дома. Она выбрала смелый образ, который показала в личном блоге.
После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева редко появлялась на публике и почти два года не вела соцсети. Сейчас она возвращается к активной жизни.
Настя снова перекрасилась в блондинку, как в начале карьеры. Девушка объявила об окончании периода затишья и опубликовала серию дерзких снимков. На них блогер позирует в нижнем белье, очках в чёрной оправе и с убранными волосами.
«Такая красивая зима в этом году, не правда ли? Не прошло и сто лет. Новые фотки ждут вашего лайка», — подписала фото Ивлеева.Подписчики оценили её образ. В комментариях появились фразы: «Великолепная!», «Выглядишь огненно» и «Восхищаемся тем, как ты расцветаешь».
