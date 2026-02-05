Настя Ивлеева объявила об окончании «режима тишины» и кардинально сменила образ

05 февраля 2026, 21:11

Настя Ивлеева представила новый образ блондинки в домашней фотосессии

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Телеведущая Настя Ивлеева провела фотосессию у себя дома. Она выбрала смелый образ, который показала в личном блоге.





После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева редко появлялась на публике и почти два года не вела соцсети. Сейчас она возвращается к активной жизни.



Настя снова перекрасилась в блондинку, как в начале карьеры. Девушка объявила об окончании периода затишья и опубликовала серию дерзких снимков. На них блогер позирует в нижнем белье, очках в чёрной оправе и с убранными волосами.

«Такая красивая зима в этом году, не правда ли? Не прошло и сто лет. Новые фотки ждут вашего лайка», — подписала фото Ивлеева.