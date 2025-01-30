Фельдшер Дарья Волокитина рассказала, как ее били в квартире во время вызова

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Фельдшер Дарья Волокитина рассказала о том, как ее удерживали в квартире и били, когда она приехала на осмотр ребенка. Подробностями девушка поделилась в программе Андрея Малахова. По словам Волокитиной, когда она приехала на вызов, у нее были с собой бахилы. Однако хозяйка Мария, со слов Дарьи, заявила, что надевать их не надо. При этом, когда медик хотела осмотреть пациента, мать ребенка начала словесно конфликтовать.
Волокитина в свою очередь включила камеру, попросив прекратить конфликт. Такой поворот еще больше раззадорил Марию. В итоге началась потасовка. Фельдшера повалили на пол и били по телу, держа за волосы.
Девушке удалось вырваться, поэтому она позвонила заведующей и полицейским. При этом Волокитину, с ее слов, выпустили из квартиры только через полчаса, когда она пописала отказ от осмотра ребенка.
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Девушке удалось вырваться, поэтому она позвонила заведующей и полицейским. При этом Волокитину, с ее слов, выпустили из квартиры только через полчаса, когда она пописала отказ от осмотра ребенка.
«Вызвала ее с самого утра, днем после обеда только пришла в грязной обуви, после чего я спокойно попросила: «Наденьте бахилы». Я встала, дернула ее за руку, была на взводе и сказала, что сейчас ударю. Она же сама начала меня отталкивать и после ударилась об дверной косяк», — рассказала Мария свою версию случившегося.Перед этим стало известно, что модель Юлия Власова общается с Джонни Деппом.
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Никита Кротов