Русская девушка Джонни Деппа вернулась на родину, но продолжает поддерживать с ним связь

Юлия Власова (Фото: соцсети)
В декабре 2024 года российская модель из Екатеринбурга Юлия Власова намекнула на расставание с Джонни Деппом и вернулась в Россию, однако сейчас заявила, что продолжает поддерживать связь с актером Голливуда.
В конце прошлого года пошли слухи, что Депп встречается с испанской моделью. При этом в разговоре с Super Юлия Власова ушла от ответа, какие отношения связывают ее с Джонни. Поклонники посчитали, что пара рассталась.
Тем не менее на вопрос подписчика в соцсети Власова ответила, что Деппа она видела пару месяцев назад и в ближайшее время планирует встретиться с ним вновь.
Спустя 2 года после развода с Эмбер Херд американского актера впервые поймали с новой девушкой. Его сфотографировали с блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Ею оказалась россиянка Юлия Власова. Оказалось, что они давно знакомы, но свадьбы ждать не стоит. Они не используют ярлыки «парень-девушка».
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Тем не менее на вопрос подписчика в соцсети Власова ответила, что Деппа она видела пару месяцев назад и в ближайшее время планирует встретиться с ним вновь.
Спустя 2 года после развода с Эмбер Херд американского актера впервые поймали с новой девушкой. Его сфотографировали с блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Ею оказалась россиянка Юлия Власова. Оказалось, что они давно знакомы, но свадьбы ждать не стоит. Они не используют ярлыки «парень-девушка».
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Элина Позднякова