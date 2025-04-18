SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, отреагировал на новость о введении Владимиром Зеленским санкций против него. Своей реакцией певец поделился в беседе с ТАСС.
«Ура!», – кратко высказался исполнитель.Напомним, что ранее в этот день стало известно о введении Зеленским санкционных ограничений в отношении российских деятелей культуры и спорта. Среди них артист цирка Юрий Куклачёв, музыкант Александр Розенбаум, актриса Ирина Апексимова, актёр Оскар Кучера, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.
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Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры
Анастасия Чинкова