«Напугал, видно»: Джигурда отреагировал на санкции «просроченного» Зеленского и сравнил Европу с продажной женщиной

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Под ограничения попали SHAMAN (Ярослав Дронов), солист «Любэ» Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие другие звезды. Среди них оказался и Никита Джигурда. Актер обрадовался, что его имя попало в список.
«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — признался Джигурда в беседе с 360.ru.
Еще актер зачитал журналистам стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной. Никита выразил предположение, что напугал националистов. По мнению Джигурды, ситуация на Украине не улучшится, пока власти не отменят законы, направленные против русского языка.
«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года. Напугал, видно», — добавил актер.
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Ольга Енгалычева