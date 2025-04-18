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«Напугал, видно»: Джигурда отреагировал на санкции «просроченного» Зеленского и сравнил Европу с продажной женщиной

Джигурда заявил, что гордится включением в санкционный список Зеленского
Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Под ограничения попали SHAMAN (Ярослав Дронов), солист «Любэ» Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие другие звезды. Среди них оказался и Никита Джигурда. Актер обрадовался, что его имя попало в список.
«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — признался Джигурда в беседе с 360.ru.

Еще актер зачитал журналистам стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной. Никита выразил предположение, что напугал националистов. По мнению Джигурды, ситуация на Украине не улучшится, пока власти не отменят законы, направленные против русского языка.

«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года. Напугал, видно», — добавил актер.

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#санкции
#актёр
США больше не будут оказывать военную поддержку Украине, заявил Трамп
18 апреля 2025, 20:29

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

США больше не станут оказывать Украине военную поддержку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.
При этом лидер США отметил, что решение может быть изменено, поскольку он продолжает верить в достижимость мирного соглашения.

Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».

Ранее в этот день Украина сообщила, что не собирается возвращать долги США. В Киеве подчеркнули, что подписанный с США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за военную и финансовую помощь.

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#дональд трамп
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#украина
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США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории
Bloomberg: США предложили сохранить за Россией занятые территории
18 апреля 2025, 18:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США представили союзникам новые предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в числе условий – смягчение санкционных ограничений против России в случае длительного прекращения огня, сохранение занятых Москвой территорий и целый перечень условий остановки боевых действий. Что касается, находящихся под контролем ВС РФ территорий, не уточняется, идёт ли речь о фактически контролируемых территориях или же о регионах, которые целиком вошли в состав России.

Также подчёркивается, что с повестки дня будут сняты обсуждения стремления Украины вступить в НАТО.

Источник агентства отказался предоставлять более конкретные детали, сославшись на конфиденциальность обсуждений.

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«Спросите в Вашингтоне»: Песков ответил на слова Рубио о выходе США из процесса урегулирования на Украине
Песков прокомментировал слова Рубио о выходе США из мирного процесса по Украине
18 апреля 2025, 18:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле отреагировали на заявление госсекретаря Марка Рубио о возможности выхода США из процесса мирного урегулирования украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос комментирования этого выступления следует переадресовать в Вашингтон.
Представитель Кремля отметил, что с точки зрения российской стороны определённый прогресс уже достигнут. Например, это касается моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, который Москва неукоснительно соблюдала, чего, кстати, нельзя сказать о киевском режиме, сказал он журналистам на традиционном брифинге.

«Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Накануне, 18 апреля, Рубио на пресс-конференции сказал, что Вашингтон в течение нескольких ближайших дней сможет понять, реально ли закончить конфликт на Украине. Госсекретарь также добавил, что США три года поддерживали Украину, но теперь настал момент, когда следует «сосредоточиться на другом».

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#сша
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#дмитрий песков
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Назван процент подконтрольных ВС РФ территорий ДНР
Марочко: под контролем ВС РФ находится порядка 80% территории ДНР
18 апреля 2025, 17:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под контролем российской армии находится около 80% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что 80% – это весьма условный показатель, поскольку есть ряд стратегически важных населённых пунктов, которые ещё предстоит освободить ВС РФ.

Также Марочко перечислил крупные населённые пункты, которые всё ещё находятся под контролем ВСУ. Речь идёт о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке.

Ранее в этот день пресс-служба Минобороны России сообщила об освобождении Валентиновки в ДНР.

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Военный эксперт раскрыл последствия возможного согласия Берлина на поставку Taurus
Эксперт Коротченко: возможная поставка ВСУ Taurus дестабилизирует обстановку
18 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/bpawesome

Если Берлин решится поставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это серьезно дестабилизирует обстановку. Об этом заявил главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, отправку Киеву 100 или 200 этих высокоточных ракет заметно отразится на сложившейся ситуации.
«Мы исходим из того, что приходит новый канцлер, будет новое правительство. Заявления воинственные, той относительной осторожности и аккуратности в действиях, которые мы наблюдали, например, со стороны канцлера Олафа Шольца, у нового руководства нет. То есть оголтелые заявления, бряцание и готовность поставлять Taurus незамедлительно», — поделился аналитик в беседе с RT.
В то же время эксперт Института Ближнего Востока и РСМД, политолог Сергей Балмасов оценил шансы Катара стать площадкой для мирных переговоров России и Украины. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что Доха рассчитывает «перехватить лавры миротворцев» у ОАЭ и Саудовской Аравии, которые несколько опередили другие страны в этом вопросе, так как именно благодаря их посредничеству проходили обмены пленными.
«Когда страна становится переговорной площадкой, то автоматически получает как бы особый дипломатический статус. Катар хотел бы участвовать в решении такого серьезного международного конфликта, который влияет и на мировые цены, и на благосостояние обычных граждан. При этом у Катара есть все шансы выступить такой площадкой, потому что Доха не выражала открыто поддержки ни одной из сторон», — заключил Балмасов.
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