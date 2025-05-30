«Обожаю!»: Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»
Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»
Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео с заслуженной артисткой России Ириной Понаровской, которую поцеловала в кадре. Звезды находились на съемках шоу «ВИА Суперстар!». Участники пока неизвестны в отличие от состава жюри, куда пригласили исполнительницу хита «Рябиновые бусы».
«Ирочка, Ирина Витальевна! Красавица, обожаю! Люблю!» — поделилась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».
Понаровская пережила смерть своего сына Энтони Родда, которого не стало прошлой осенью. У мужчины остановилось сердце, когда он принимал контрастный душ. Женщина в течение полугода не снималась и не выходила на сцену.
*Запрещен в РФ