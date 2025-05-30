«Обожаю!»: Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»

30 мая 2025, 18:11

Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»

Лера Кудрявцева (Telegram/@lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео с заслуженной артисткой России Ириной Понаровской, которую поцеловала в кадре. Звезды находились на съемках шоу «ВИА Суперстар!». Участники пока неизвестны в отличие от состава жюри, куда пригласили исполнительницу хита «Рябиновые бусы».







«Ирочка, Ирина Витальевна! Красавица, обожаю! Люблю!» — поделилась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».



Ирина Понаровская и Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

В ответ Понаровская назвала Кудрявцеву «сладким ребенком» и своим «детенышем». Ирина Витальевна была в черном наряде с прозрачными вставками и необычным объемным декором. Ее образ дополнили сережки в виде цветов и роскошное колье.