«Обожаю!»: Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»

Кудрявцева поцеловала Понаровскую на съемках «ВИА Суперстар!»
Лера Кудрявцева (Telegram/@lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео с заслуженной артисткой России Ириной Понаровской, которую поцеловала в кадре. Звезды находились на съемках шоу «ВИА Суперстар!». Участники пока неизвестны в отличие от состава жюри, куда пригласили исполнительницу хита «Рябиновые бусы».



«Ирочка, Ирина Витальевна! Красавица, обожаю! Люблю!» — поделилась звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Ирина Понаровская и Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)
В ответ Понаровская назвала Кудрявцеву «сладким ребенком» и своим «детенышем». Ирина Витальевна была в черном наряде с прозрачными вставками и необычным объемным декором. Ее образ дополнили сережки в виде цветов и роскошное колье.

Понаровская пережила смерть своего сына Энтони Родда, которого не стало прошлой осенью. У мужчины остановилось сердце, когда он принимал контрастный душ. Женщина в течение полугода не снималась и не выходила на сцену.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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