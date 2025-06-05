Стало известно имя ведущего свадьбы Деревянко и Фуць

05 июня 2025, 17:30

Актер Павел Деревянко хочет, чтобы Владимир Познер провел его свадьбу

Павел Деревянко ( Фото Instagram*: @pablo_derevyanko )

Актер Павел Деревянко сделал неожиданное предложение Владимиру Познеру: стать ведущим его свадьбы с Зоей Фуць.