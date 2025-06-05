Стало известно имя ведущего свадьбы Деревянко и Фуць
Актер Павел Деревянко сделал неожиданное предложение Владимиру Познеру: стать ведущим его свадьбы с Зоей Фуць.
В мае 2025 года Деревянко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, а подготовка к торжеству идет полным ходом. На кадрах, сделанных в Москве на Патриарших прудах, актер запечатлен с Владимиром Познером. По информации Telegram-канала «Хуже и не скажешь», встреча состоялась для обсуждения возможности ведения свадьбы Познером.
Однако, существует и другая версия: фото сделаны во время съемок сериала «Беспринципные», где Деревянко играет главную роль, а Патриаршие пруды служат основной локацией. Пока ни Познер, ни Деревянко не подтвердили эту информацию.
Напомним, Павел познакомился с будущей женой через социальную сеть, а сейчас пара воспитывает сыновей Зои от предыдущих отношений.
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